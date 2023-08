Özönlenek a Balatonra a német nyugdíjasok: még a spanyol tengerpartnál is jobban szeretik?

Egy spanyol lap szerint a német nyugdíjasok egyre növekvő számban választják a Balaton körüli régiót a nyugdíjaséveik helyszíneként. Hazánk már bizonyos spanyol régióknál, így Costa Bravánál is népszerűbb.

A Mandíner vette észre, hogy a spanyol ABC online hírportál "A német nyugdíjasok már nem arról álmodoznak, hogy Dél-Spanyolországban menjenek nyugdíjba" címmel közölt cikket. Az írásban többek között arról számolna be, hogy 25 százalékkal nőtt a Magyarországra költöző német nyugdíjasok száma. Ennek következtében pedig a Balaton és környéke mostanra a német nyugdíjasok új paradicsomává vált.

A spanyol lap kiemeli, hogy míg korábban a németek idős korukban előszeretettel költöztek a Costa Bravára, most már inkább a Balatont választják helyette. A lap szerint a német nyugdíjasok többsége azért választja a Balatont, mivel Magyarországon kényelmesen meg tudnak élni a német nyugdíjukból, egyúttal így elkerülhetik a Németországban jelenlévő migránsáradatot is, ráadásul a magyarországi nyugdíjas otthonokban a németországiakhoz képest még emberségesebb bánásmódot is kapnak az idősek.