Ezt a nyarat se ússzuk meg BKV-felújítás nélkül: mutatjuk, hol és meddig nem jár majd a villamos

Június 17-én kezdődik az év legnagyobb beruházási munkája a BKV-nál. A nyári iskolai tanítási szünetben megújul a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy végállomás közötti villamosvonal, így ősztől már ott is közlekedhetnek a modern, alacsony padlós CAF-villamosok - közölte a BKV.

A felújítási munkákat a BKV irányítása és ellenőrzése mellett közbeszerzésen kiválasztott kivitelező cégek végzik. Több helyen korszerűsítjük a villamospályát, kitérőket, hajtóműveket, váltófűtést cserélünk, vágányokat építünk át. Mivel a modern, ezáltal dinamikusabb és légkondicionálóval felszerelt CAF-villamosok áramfelvételi igénye és hatékony hálózati visszatáplálási képessége megköveteli, fejleszteni kell az áramellátási rendszert is. Több szakaszon bővítjük a légtáp- és földkábel hálózatot, korszerűsítjük az áramátalakítókat és részlegesen cseréljük a felsővezeték tartó oszlopokat is. A rekonstrukcióban átépítjük, akadálymentesítjük a Kelemen László utca, a Zuhatag sor valamint a Heinrich István utca megállóhelyeket is.

A Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy végállomás közötti villamosvonal rekonstrukciójának teljes becsült összege mindösszesen 5,6 milliárd forint, amely tartalmazza az utasok által közvetlenül nem látható áramellátási munkákat, valamint az építés- és autóbuszpótlás forgalomtechnikai költségeit is. A beruházást fővárosi önkormányzati forrásból finanszírozza a BKV. A pályarekonstrukció része a budapesti közösségi közlekedés fejlesztésének, amelynek egyik célja, hogy minél több vonalon lehessen alacsonypadlós, modern villamosokkal utazni.

A felújítást – tervezetten – a nyári, iskolai szünet idején végzik a szakemberek, de a munka sávzárásokkal, ideiglenes korlátozásokkal, járatpótlásokkal jár, ezért az utasok és a fővárosi utakon közlekedők megértését és türelmét kéri a BKV.