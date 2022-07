Rengeteg magyar megy hitelkártyával nyaralni: óriási hibát vétenek, vagy spórolhatnak?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nyaralás vagy spórolás? A dilemmát megfelelő tervezéssel úgy is fel lehet oldani, hogy egyikről sem kell lemondani. A várható kiadások lefaragásának legegyszerűbb módja, ha minél előbb elkezdjük megszervezni az utazást, elintézzük a szükséges foglalásokat. Pihenésünk tudatos pénzügyi megtervezésével pedig nemcsak a költségeket tudjuk kordában tartani, hanem még vissza is kaphatunk valamennyi pénzt a nyaralás árából. Az OTP Bank idén is meghirdette a nyári időszakra jellemzően megnövekedő költések enyhítésére a kamatmentes részletfizetési lehetőséget azoknak az ügyfeleknek, akik a kéthónapos akciós időszakban igényelnek hitelkártyát, illetve a szokásos utazási költésekkel kapcsolatos pénzvisszatérítési kedvezményeket, a már meglévő ügyfelek számára is. Ezzel támogatva a dilemma feloldását.

A bankkártyával rendelkező hazai felnőtt lakosság valamivel több, mint fele (56 százaléka) tervez idén nyaralást, közülük minden harmadik nem hagyta az utolsó pillanatra a szervezést, az év első felében már le is foglalta a szállását, vagyis a spórolás első feltételét teljesítette. Az OTP Bank megrendelésére készült országos reprezentatív kutatás1 eredményéből az is kiderült, hogy a válaszadók többsége (61 százaléka) az elmúlt két évben belföldön nyaralt, közülük 10-ből 9-en használtak bankkártyát a kiadásaik fedezésére, ami csaknem háromszorosan haladta meg a készpénzes fizetések arányát. A felmérés adatai szerint a férfiak és a 60-on felüli korosztályok képviselői fizettek az átlagosnál gyakrabban hitelkártyával. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Tapasztalataink szerint ügyfeleink egyre több termékért és szolgáltatásért fizetnek a hitelkártyájukkal. Mindez azt mutatja, hogy egyre többen ismerik fel és fordítják saját hasznukra a hitelkártya tudatos használatával megszerezhető előnyöket. Idén is ügyfeleink igényeire reagálva alakítottuk ki az időszaki extra pénzvisszatérítési kategóriákat, a nyári akciós időszakban ez most az utazás (pl. autóbérlés, repülőjegy, utazási iroda), szállásfoglalás – mondja Györkei Krisztián, a bank fogyasztási hitelek termékfejlesztési vezetője. Ha figyelembe vesszük, hogy a Szallas.hu szakportál felmérése szerint a hazai nyaralást tervezők csak szállásra költenének el legfeljebb 100 ezer forintot, összességében pedig maximum 300 ezer forintos kiadással számolnak, jól látható, hogy már néhány százalékos pénzvisszatérítés is érzékelhető megtakarítást eredményez. Nem beszélve a külföldi nyaralásról, ahol a pihenni vágyók ennél nagyobb költségekkel kalkulálnak. Az OTP Travel tapasztalatai szerint az elmúlt években felértékelődött az utazási irodák szerepe a folyamatosan és néha nehezen követhető járványügyi korlátozások miatt, főleg akkor, ha új, korábban ismeretlen úticélt választanak az ügyfelek. A tendencia erősödésében az is szerepet játszik, hogy egyre többen csak a pihenésre szeretnének összpontosítani, ezért a szervezést az irodákra bízzák. Itthon a Balaton, a Velencei-tó, a Tisza-tó vagy a számos wellnessszálló miatt a hegyvidéki körzetek a legnépszerűbbek, külföldi utazáskor a legtöbben Horvátországot, Görögországot vagy Törökországot választják.

