Megjött a hidegfront, kiadták a riasztást: bárhol lehetnek zivatarok szombaton

Hidegfront halad át az országon, szinte bárhol lehetnek zivatarok. Ennek ellenére a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.

Szombaton néhol megnövekedik a felhőzet, de napközben többórás napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel mellett – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A hétvége első napján zápor, zivatar is előfordulhat, egyes helyeken pedig a hevesebb csapadék sem kizárt. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, lesz ahol viharos lökések is előfordulhatnak, emellett zivatarok környezetében is lehetnek átmenetileg viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul, késő estére azonban 15 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.

A térségünkön áthaladó hidegfront miatt megnövekszik a zivatarhajlam. Emiatt Észak-Dunántúlon, illetve az északi, északkeleti országrészben alakulhatnak ki hevesebb zivatarok. Az intenzív csapadék miatt szinte egész Magyarország területére egyes fokozatú riasztást adtak ki.