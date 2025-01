Elismerte a legendás magyar rapper: a gyenge forint miatt turnézik külföldön

Krúbi, a népszerű magyar rapper 2025. február 25-én Pozsonyban lép fel. A Facebook esemény szerint a helyszínválasztásban közrejátszott az is, hogy Szlovákiában euróban kapja a gázsiját. Ezt persze nyilvánvalóan csak viccnek szánta (?), mindenesetre tény, hogy a forint gyenge hónapjait éli.

Krúbi, a népszerű magyar rapper 2025. február 25-én Pozsonyban ad koncertet, a Facebook eseményhez az alábbi kommentárt fűzte: "Krúbi coming Pozsony! Big Hungary rap! Sometimes sing! Yes scream! Guitar little suck but O.K.! No homo but suck for big EURO!"

Az angolul megfogalmazott, sajátos stílusú üzenetében arra is utal, hogy a fellépés helyszínének kiválasztásában az euróban kapott gázsi is szerepet játszhatott.

Bár nyilván nem kell komolyan venni a fenti sorokat, tény, hogy az utóbbi években a forint árfolyama folyamatosan gyengül az euróval szemben, ami sok magyar előadót arra ösztönözhet, hogy külföldön is koncertezzenek, különösen az eurózónában. Pozsony pedig ideális célpont: közel van Magyarországhoz, ráadásul a helyszínen jelentős számú szlovákiai magyar közönség is várható.

Krúbi provokatív stílusa mellett mindig is reflektált az aktuális társadalmi és gazdasági helyzetre, így nem lenne meglepő, ha a koncert során is előkerülnének az árfolyamproblémák vagy egyéb közéleti témák.