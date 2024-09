Kész, vége! Rengeteg magyar mondhat le az ingyen szigetelésről: aki nem lépett, lemaradt

Megszűnhetnek, vagy kedvezőtlenebbé válhatnak az utóbbi időben gombamód szaporodó ingyenes födémszigetelési programok, miután a Magyar Közlönyben megjelent új Energiahivatali rendelet, szigorított az ilyen akciók alapját adó feltételeken. „A módosítások miatt az ingyenesség szinte biztosan megszűnik, de a kedvező árú konstrukciók valószínűleg megmaradnak”- mondja Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi tagozatának elnőke.

Alaposan megmozgatták az építőipari piacot az utóbbi hónapokban az ingyenes padlásfödém szigetelési akciók. Ezeket azok a családiház tulajdonosok vehették igénybe, akik tulajdonjoggal rendelkeznek olyan épületben, amely korábban nem volt ellátva födém hőszigeteléssel. „Ezek alól az akciók alól most kihúzta a talajt a kormány azzal, hogy a szeptember 19-i Magyar Közlönyben módosította az Energiahivatali rendeletet” – mondja az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

Ahhoz, hogy a változás lényegét megértsük, előbb érdemes megnézni, miért is érte meg az akciókat meghirdető vállalkozóknak, hogy ingyenesen szigeteljenek családi házakat. Az ok az EKR azaz az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerben keresendő. Magyarország a Nemzeti Energia- és Klímatervében célul tűzte ki, hogy a végső-energia felhasználása 2030-ban ne haladja meg a 2005-ös értéket. Ezért 2021. január 1-től egy új szakpolitikai eszközt vezettek be, az EKR rendszert.

A rendszer lényege, hogy a kötelezetteknek, azaz az energia és üzemanyag kereskedelmi vállalatoknak olyan intézkedéseket kell bevezetniük, amelyek arra ösztönzik fogyasztókat, hogy energiát takarítsanak meg. Ezeket a megtakarításokat HEM-ekkel azaz hitelesített energia megtakarítási tanúsítványokkal kell igazolniuk, és amennyiben ezt nem teszik, akkor büntetést kell fizetniük, nem is keveset. A HEM egy korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, amelyet nagy tételben tömbösítve az erre létrehozott speciális energia tőzsdén lehet értékesíteni. Sok piaci szereplő vált érdekeltté hogy ilyen típusú energiamegtakarítási intézkedésekre ösztönözzék a lakosságot, mert ez egy kifejezetten jó üzlet. Különösen ott volt nyereséges ez a modell, ahol olcsóbban volt megvalósítható a HEM előállítása, mint annak a piaci ára.

„Itt kerül képbe a födémszigetelés, mint olyan beruházás, amelyen viszonylag olcsón elég nagy energia megtakarítást lehet elérni” – magyarázza Juhász Attila. Létezik ugyanis egy EKR-katalógus, amely egyszerűsített elszámolást tesz lehetővé az ilyen beruházások esetében. Ebben egy „ökölszám” alapján 1m2-re vetítve 0,5 GJ/m2 energiamegtakarítás mutatható ki abban az esetben, ha 25cm-es üveggyapottal leszigetelnek egy családi ház padlásfödémét.

Juhász Attila példájával szemléltetve a modellt, egy 100m2-es családi ház esetében így 50GJ energiamegtakarítás érhető el, amelyet a legutóbbi szeptemberi HEM-kereskedési napon 13 ezer forintos áron lehetett értékesíteni. Ez azt jelenti, hogy a födém szigetelést végző vállalkozóknak 650 ezer forintot kaphatott az egy családi házon elvégzett szigeteléssel megszerzett HEM-ért.

Ez az összeg áll szemben a költségekkel. Ilyen költségek a hitelesítésnek a díja, az üveggyapot anyagára és annak szállítási költsége, a kivitelezés, valamint az egyéb adminisztrációs, szervezési és marketing költségek is. Mindezek a költségek mellett a számításunk alapján, akár 150-200 ezer forintos profit is tudott képződni egy átlagos kádárkockán, ami nagy motivációt jelentett az erre specializálódott vállalkozónak.

„Építőanyag kereskedőként azt tapasztaltuk, hogy a leginkább működő modell az volt az elmúlt időszakban, hogy a polgármesterek segítségével lakossági fórumokat tartottak, és erre a szolgáltatásra a polgármesteri hivatalokban lehetett jelentkezni” – mondja Juhász Attila. A hivatal ezzel igazolta a program hitelességét, és nagyban javított a kivitelezés hatékonyságán: a tömegesség csökkentette a szállítási díjakat, a kivitelezők pedig – akár egy utcát végig járva – egyik házról a másikra át tudtak menni, nem kevés időt spórolva ezzel.

Az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint ez az hirtelen megnövekedett igény az üveggyapot piacon ellátási zavarokat is okozott, amely a meglévő beszerzési források mellett alternatív külföldi beszállítók bevonását, a szállítási határidők növekedését, valamint az árak enyhe emelkedését is jelentette.

Ebben a rendszerben hozott jelentős változást a múlt csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent MEKH rendelet, amely több lényegi változást hoz magával:

Az egyik legnagyobb változás, hogy a végső energia megtakarítás számítási módszere 0,5 GJ/m2-ről 0,46-ra változik, ami 8 százalékkal csökkenti az egy épületen elérhető HEM-ek mennyiségét, vagyis fenti példában szereplő 650 ezer forintról 598 ezer forintra csökkenti a bevételt.

A korábbi 25 cm-es üveggyapot vastagság helyett minimum 30 cm lesz az elvárás. Ez egy m2-re kivetítve nagyságrendileg 500 Ft-ot, egy 100m2-es épület esetén 50 ezer forint többlet költséget jelent.

Új elemként került be két rétegű fólia terítés, a szigetelés alatt egy párazáró fólia, majd a szigetelés felett egy porosodást gátló páraáteresztő fólia kötelező elhelyezése is. Ezen termékek anyag és többlet munkadíj ára megközelítőleg 500 Ft m2-ként, ami újabb 50 ezer forintos költségnövekedést eredményez.

Az új rendelet kötelezően elő írja, hogy ezután kötelezően minden 10. épületet energetikai szempontból a hitelesítő szervezetnek helyszíni szemlével is le kell ellenőrizni, amelynek szintén lesz költsége.

A biztosan emelkedő költségek miatt a kivitelezőknek az eddigi feltételekkel már nem fogja megérni a munka. A rendszer szigorítása nem jelenti azt, hogy a családiház tulajdonosok a jövőben ne kapnának rendkívül kedvező ajánlatokat házuk födémszigetelésére, de az ingyenesség szinte biztosan megszűnik. „Arra lehet számítani, hogy a padlásfödém szigetelési rendszer szinte biztosan megmarad, de nem lesz ingyenes, ellenben kedvező áron hozzá lehet majd jutni a lakosságnak. Ez azt is fogja jelenteni, hogy amennyiben fizetni kell érte, egyrészt sokkal mérsékeltebb és kiegyensúlyozottabb lesz a jövőben a kereslet, másrészt a minőségi elvárás is lényegesen nagyobb lesz, így a kókler kivitelezők, akik tömegesen nem megfelelő minőségben szolgáltatnak, ki fognak rostálódni” – mondja Juhász Attila.

Nagy kérdés azonban, hogy az ezidáig leszigetelt, de még nem hitelesített HEM-ek már az új feltétel rendszer szerint lesznek-e elszámolva, és joggal merülhet fel a kérdés, hogy akinek a soron következő napokban vagy hetekben előre betervezett és leegyeztetett padlás szigetelése lesz, azoknak a kivitelezés meg fog-e valósulni.