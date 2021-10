Így csoportosítanák át a magyar vidék uniós pénzeit: itt vannak a részletes tervek

A Régiók és Városok Európai Hetén készült el a Régiók Európai Bizottságának véleménytervezete is, amiben a helyi és regionális önkormányzatok hatékony bevonását szorgalmazza a 2021–2027-es időszakra vonatkozó partnerségi megállapodások és operatív programok előkészítésében - számol be a HelloVidék.

A járványhelyzet utáni helyreállítási tervek nagyobb mértékű alkalmazását, valamint a partnerségi megállapodások gyors végrehajtását szorgalmazta a Régiók Európai Bizottsága a Régiók és Városok Európai Hetén (European Week of Regions and Cities) Brüsszelben. A kohéziós politika 2021–2027-es új programozási időszakával kapcsolatban a szakemberek egyúttal felkérték az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa a partnerség elvének és a többszintű kormányzás teljes tiszteletben tartását, valamint tegyen ajánlásokat a tagállamoknak és az érintett irányító hatóságoknak a partnerségi folyamatok javítása érdekében. A tanácskozáson a HelloVidék is részt vett, ahol elhangzott: előtérbe kell helyezni a COVID-19 válság társadalmi-gazdasági következményei által leginkább érintett régiókat, illetve a kevésbé fejlett és átmeneti területeket is.

Fontos célkitűzés a strukturális kihívások kezelése:

a munkahelyteremtés,

a versenyképesség,

a gazdasági növekedés,

az éghajlatváltozás elleni küzdelem,

a fenntartható mobilitás és

a társadalmi kirekesztés.

A véleménytervezet hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a régiók, városok és települések felelősek saját területeik általános és fenntartható fejlődéséért, és ezért ennek a feladatnak az ellátásához megfelelő pénzügyi eszközöket kell biztosítani számukra.