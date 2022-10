Kiakadtak a magyar pedagógusok: így trükközhetnek a túlórapénzeikkel

Feltűnően kevés túlórapénzt fizettek ki számos tankerületben az elmúlt években a pedagógusoknak, pedig a tanárhiány, a túlterheltség és a koronavírus-járvány miatt rengeteget kellett helyettesíteniük a tanároknak.

Óriási a szórás, hogy az egyes tankerületekben mennyi pénzt fizettek ki a tanári túlórák után – akár negyvenszeres különbségek is előfordulnak. Baján 2020-ban, a koronavírus-járvány idején havi 300 forintot kapott egy tanár átlagosan, a szigetszentmiklósi tankerület iskoláiban viszont 12 ezer forintra jött ki az átlag a 24.hu számításai szerint.

Egy tanári túlóra után nagyjából 4 ezer forintot kellene fizetnie a tankerületnek, ez azt jelenti, hogy a legtöbbet fizető szigetszentmiklósi tankerületben is csak havi 3 óra túlmunkát számoltak el a pedagógusoknak, míg egyes tankerületben évi egyetlen túlóra jön ki a közzétett adatokból. És mivel átlagokról van szó, akadhatnak olyan tanárok, akik egy fillér túlórapénzt sem kaptak.

A szakszervezeti vezető szerint a tankerületek trükköznek a tanárok túlórapénzével, amit a számok is bizonyítanak. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke elmondta, hogy ahol jóindulatú a tankerületi vezető, ott megpróbálják rendesen elszámolni a túlmunkákat, de sok helyen mindent megtesznek, hogy ne kelljen fizetni. Azt is felsorolta, milyen trükköket vetnek be a tankerületi igazgatók és az intézményvezetők a túlórapénz kifizetésének elkerülésére.

Az eseti helyettesítésnél például 30 alkalommal történt helyettesítés fölött kell csak helyettesítési díjat fizetni egy tanévben. Így azt a kollégát, aki 29 óránál jár, inkább nem küldik helyettesítésre - így fordulhat elő, hogy a matektanárt nem szaktanár helyettesíti, mert ő átlépné a 30 órát. Osztályösszevonásokkal is el tudják kerülni a pluszkiadásokat a tankerületek: ha mondjuk hiányzik az angoltanár, akkor az angol csoportot összevonják a francia csoporttal, és a franciatanárnak nem kell a túlmunkáért fizetni emiatt.

Lehet sakkozni a kötelező óraszámokkal is, mert a törvény szerint 22 és 26 között lehet egy pedagógus kötelező óraszáma. Ha 26 órában állapítják meg egy intézményben az óraszámokat, akkor kevesebb tanárra van szükség. Van, ahol az ebédeltetéseken és a gyerekfelügyelettel járó külön programokon spórolnak, és azokat nem számítják be a tanárok túlmunkában elszámolható munkaidejébe.