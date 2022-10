Egyre súlyosabbak a rezsimegszorítások: a neves magyar kutatóintézetben már melegvíz sincs

Az energiaárak drasztikus növekedése nemcsak a családokat, hanem az egyetemeket és a kutatóintézeteket is sújtja. Az ELTE TTK az ország egyik legnevesebb egyetemi kara, ahol se fűtés, se melegvíz nincs. Ez pedig többek között azért is problémás, mert nem tudják az eszközöket így rendesen elmosni.

Az ELTE Természettudományi Karáról tegnap jelent meg egy cikk a Qubiten: itt megtudtuk, hogy se fűtés, se melegvíz nincs, ami többek között azért is problémás, mert sok kutatást nem lehet megcsinálni így, illetve nem lehet elmosogatni a szükséges eszközöket. Erre hivatkozva most a Telex is felkereste az egyetemet.

A válasz szerint jelenleg az egyetem helyzetfelmérést végez, információt gyűjt és egyeztet a karokkal. Ennek első lépéseként létrehozta az Energiatakarékossági Támogató Bizottságot (ETTB), az intézkedések végrehajtására és koordinálására pedig energiatakarékossági felelőst jelölt ki.

Minden egyetemi polgár megküldheti az energiamegtakarítással összefüggő konkrét konstruktív javaslatait, amelyekről az ETTB jogosult és köteles tárgyalni és dönteni. a jelen helyzettel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről szóló első tájékoztató levelet valamennyi egyetemi polgár október elején megkapta

– állt az ELTE TTK kommunikációs osztályának válaszában, akik szerint az egyetem teljes bezárására nem kerülhet sor.