Élelmes magyar fiataloknak áll a világ: ez sokkal fontosabb, mint a diploma vagy a kapcsolatok

A Z-generáció tagjainak egy folyamatosan változó világban kell eligazodnia, melyben sokkal több a lehetőségük, mint bármely generációnak korábban, azonban a jövő is sokkal kiszámíthatatlanabb. Meddig érdemes tanulni, mikor érdemes már munkát vállalni? Előbb a tanulás, utána a munka, vagy párhuzamosan is lehet, esetleg fordított sorrendben? Mivel jár a külföldi tanulás? Mitől fog kitűnni a CV-m a másik 1000 közül és hogy érdemes készülni az állásinterjúra? Mennyit ér a tudásom, milyen bért kérhetek? Hogyan tudok spórolni, félretenni? Hogyan lehet a kevést pénzt is jól forgatni?A novemberi Gen Z Fest-en választ kaphattok minden szorongást keltő kérdésre, szakértők segítenek eligazodni ebben a bonyolult világban, hogy meghozhasd a legjobb döntést a jövőd kapcsán. Gyere el, inspirálódj, gyűjtsd az ötleket! További részletek, és jelentkezés ITT