Rém értékes bankjegy került forgalomba: vadásszák ezt a sorszámot a gyűjtők, főnyeremény egy ilyet találni

Az újonnan forgalomba került III. Károly király arcképével ellátott bankjegyeket már 150 fontért kínálják az eBay-en - számolt be a This Is Money. Ez a gyűjtők körében nagy érdeklődést válthat ki, különösen az alacsony sorozatszámú példányok.

Az újonnan bevezetett Károly király bankjegyek, amelyek a forgalomba hozatalukat követő napon jelentek meg, már 150 fontos áron is megjelennek az eBay-en. Ezek a bankjegyek gyűjtők körében különösen népszerűek lehetnek, akik az alacsony sorozatszámú példányokra vadásznak. Az első kiadású bankjegyek sorozatszámai - 5 font esetében CA01, 10 fontnál HB01, 20 fontnál EH01 és 50 fontnál AJ01 - egy hatjegyű számmal bővülnek. A királynak adományozott első példányok sorszáma egységesen 000001. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az eBay-en található hirdetések között szerepel egy teljes készlet, amelynek névértéke 85 angol font, de 150 fontért kínálják, ez nagyjából 70 ezer forintot ér most. Egyes egyedi bankjegyek is magasabb áron kerültek fel a platformra; például egy AJ02 sorozatszámú 50 fontos bankjegyet 130 fontért, míg egy EH07 sorozatszámú 20 fontosat 50 fontért kínálnak. További példák között szerepel egy HB23 sorozatszámú 10 fontos bankjegy 39 fontért és egy CA03 sorozatszámú 5 fontos bankjegy 25 fontért. (1 font cikkünk megjelenésekor 468,5 forintot ért.) A Spink & Son aukciósház szerint a bankjegyek értékét jelentős mértékben befolyásolja a sorozatszámuk alacsonysága. Egyes alacsony sorozatszámú példányok akár több száz vagy ezer fontot is érhetnek az árveréseken. Az első árverés június 13-án lesz, ahol alacsony sorozatszámú ötfontosok kerülnek kalapács alá. A Spink & Son vezetője szerint az alacsony sorozatszámú ötfontosok akár 250 és 500 font közötti összeget is elérhetnek - azaz 117 ezer és 234 ezer forint közötti összeget -, míg a tíz- és húsfontosokért akár ezer fontra is számíthatnak az eladók. Az ötvenfontosok még ennél is magasabb áron kelhetnek el. Az árverések júniusban és júliusban fognak zajlani, az öt-, tíz-, hús- és ötvenfontos bankjegyekre több lépcsőben kerül sor. Az eBay-en tapasztalható magas árak mellett ezek az árverések további lehetőséget biztosítanak a gyűjtők számára, hogy ritka és értékes példányokhoz jussanak hozzá.

Címlapkép: Getty Images

