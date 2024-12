Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tudod, mely magyar színészeknek van csillaga Holly Woodban? Melyik cég gyártotta le a Toy Story filmeket? Melyik évben mutatták be a Némó nyomában c. egész estés animációs filmet? Mikor mutatták be az Addams Family - A galád családot? Melyik bevásárlóközpontban található Magyarország legnagyobb mozivászna? A Pénzcentrum gazdasági kvíze ma a Te filmipari tudásodra kíváncsi: válaszold meg kérdéseinket, próbálj szerencsét!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ha te is nagy filmrajongó vagy, ez a kérdéssor csak rád vár - teszteld magad, mutasd, mit tudsz! 1/10 kérdés Melyik cég gyártotta le a Toy Story filmeket? Cartoon Network DreamWorks Warner Bros Pixar Következő kérdés 2/10 kérdés Hol készült A táncz c. első tudatosan rendezett magyar film? Uránia Tudományos Színház Magyar Tudományos Akadémia Pesti Magyar Színház Budapesti Operettszínház Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik cég gyártotta és forgalmazza az Így neveld a sárkányodat filmeket? Pixar Walt Disney DreamWorks Cartoon Network Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik évben mutatták be a Némó nyomában c. egész estés animációs filmet? 1997 2006 2003 2000 Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik volt a Pixar első, egész estés animációs játékfilmje? Toy Story Verdák A Hihetetlen család Némó nyomában Következő kérdés 6/10 kérdés Mikor mutatták be az első élőszereplős Addams Family filmet, az Addams Family - A galád családot? 1979 2000 1991 1986 Következő kérdés 7/10 kérdés Ki rendezte az Avatar filmeket? Steven Spielberg Ridley Scott James Cameron Peter Jackson Következő kérdés 8/10 kérdés Mekkora költségvetésből készült A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka c. kalandfilm? 99 millió $ 140 millió $ 190 millió $ 208 millió $ Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik magyar színésznek nincs csillaga Holly Woodban? Lugosi Béla Hajmássy Ilona Gábor Zsazsa Nagy Ervin Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik bevásárlóközpontban található Magyarország legnagyobb mozivászna? WestEnd Arena Sugár Campona Eredmények

