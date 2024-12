Megoldást találhattak korunk rettegett betegségére? Nem is gondolnád, mi jelzi a szörnyű kórt

Az elhízás és az Alzheimer-kór közötti összefüggést vizsgáló új kutatás arra mutat rá, hogy a hasi zsír növekedése már a 40-es, 50-es években összefüggésbe hozható az agy memóriaközpontjának zsugorodásával és az Alzheimer-kórra jellemző fehérjék megjelenésével. Ez jóval azelőtt történik, hogy a kognitív hanyatlás tünetei észrevehetővé válnának - írja a CNN.

A St. Louis-i Washington University School of Medicine kutatói által végzett vizsgálat szerint a mély hasi zsír, az úgynevezett zsigeri zsír összefüggésbe hozható a gyulladással és az amiloid felhalmozódásával a középkorú felnőttek agyában. A kutatók agysorvadást is megfigyeltek a hippokampuszban, amely az agy memóriaközpontjának része. Dr. Richard Isaacson, a floridai Institute for Neurodegenerative Diseases kutatási igazgatója szerint ez az Alzheimer-kór egy másik kulcsfontosságú biomarkere.

A tanulmány különösen jelentős, mivel ezeket az összefüggéseket évtizedekkel a kognitív hanyatlás és a várható diagnózis előtt találták meg. Isaacson hangsúlyozta:

A hasi zsír csökkentésére való összpontosítás az egyik leghatékonyabb eszközünk lehet e szörnyű betegség elleni küzdelemben.

Az elhízás világméretű járvány, és az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint 10 éven belül a világ lakosságának több mint fele túlsúlyos vagy elhízott lesz. Az Egyesült Államokban 2050-re közel 260 millió amerikai lehet túlsúlyos vagy elhízott, ha nem történnek azonnali lépések. Raji szerint:

Konzervatív becslések szerint az elhízás mint a demencia kockázati tényezője az amerikai felnőttek legalább 1%-át érinti, így ez azt jelenti, hogy több mint 2 millió ember Alzheimer-kórból eredő demenciája lehet az elhízásnak tulajdonítható.

A kutatók a zsigeri zsír és az agyban található amiloid és tau fehérjék közötti összefüggést vizsgálták. A zsigeri zsír a test főbb szervei köré burkolózik, és teljesen más, mint a bőr alatti zsír. Raji magyarázata szerint:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egy személy testtömegindexének (BMI) nagy része a bőr alatti zsírt tükrözi, nem a zsigeri zsírt. Ezért a zsigeri zsírt hasi MRI-vel mérjük, és van egy speciális számítógépes programunk, amely meg tudja mérni a zsigeri zsírszövet tényleges térfogatát.

A tanulmányban PET-felvételeket és MRI-t használtak az amiloid, a tau és a zsigeri zsír szintjének mérésére. Az eredmények azt mutatták, hogy a zsigeri zsírszint emelkedésével az amiloid és a tau szintje is emelkedett.

Isaacson szerint vannak módszerek a hasi zsír csökkentésére, amelyek megfordíthatják ezeket a tendenciákat. Javasolja, hogy ne csak a testsúlyra, hanem a testösszetételre is koncentráljunk, amit otthon biometrikus mérleggel vagy DEXA-vizsgálattal lehet nyomon követni.

A testmozgás kulcsfontosságú, de Isaacson szerint "okosabban - nem pedig keményebben" kell edzeni. Azt javasolja, hogy hetente legalább 2-3 alkalommal 45-60 percig végezzünk élénk tempójú sétát. Az izomtömeg építése is fontos, mert minél több izma van valakinek, annál gyorsabb az anyagcseréje és annál jobban képes zsírt égetni.