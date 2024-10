Hatalmas bajban vannak a magyar rákbetegek: fontos gép esett ki, mi lesz most velük?

Újra várniuk kell a daganatos betegeknek az egyik nyugat-magyarországi kórházban, mert elromlottak a gépek, ami segít a gyógyításban.

Fél év alatt harmadszor állt le a sugárterápiás kezelés a győri Petz-kórházban, miután mindkét erre használatos gép elromlott - erről ír a Telex. Az úgynevezett lineáris gyorsítókat kilenc évvel ezelőtt üzelemték be.

A kórház régiós feladatokat is ellát, tehát nem csak Győr környékéről, hame többek között Mosonmagyaróvárról és Soporonból is irányítanak ide betegeket. Mint korábban közölték, a gépeken naponta százötven beteget kezeltek, tehát nagy kiesést lehet majd tapasztalni a daganatos betegek gyógyításában. A gép azonban áprilisban és júniusban is meghibásodott.