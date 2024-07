Forradalmi áttörés a rettegett népbetegség felismerésére: rengeteg magyarnál lehetne még időben elcsípni

Egy friss tanulmány szerint egy új kombinált vérvizsgálat 90%-os pontossággal képes megállapítani, hogy a memóriavesztés az Alzheimer-kór következménye-e.

A neurológusok és más memóriaszakértők az esetek 73%-ában diagnosztizálják helyesen az Alzheimer-kórt, míg az alapellátó orvosok mindössze 61%-os pontossággal. Az új vérvizsgálat azonban ennél jóval pontosabb eredményeket ígér - írja a CNN.

A vérvizsgálat egyik kulcseleme a plazma foszforilált tau 217 (p-tau217), amely egyike azoknak a biomarkereknek, amelyeket a tudósok az enyhe kognitív károsodás és a korai stádiumú Alzheimer-kór diagnózisában értékelnek. Dr. Sebastian Palmqvist, a svédországi Lund Egyetem docense és vezető neurológusa szerint a p-tau217 koncentrációjának emelkedése erős indikátora az amiloid patológiának. "A p-tau217 szintje több mint nyolcszor magasabb az Alzheimer-kórban szenvedőknél, mint azoknál, akik nem érintettek" - mondta Palmqvist.

Az új vizsgálatban a p-tau217 tesztet kombinálták egy másik biomarkerrel, az amiloid 42/40 arányával. Ez utóbbi két típusú amiloid fehérjét mér. Az így kialakított kombinált teszt még pontosabb eredményeket hozott.

Szeretnénk elérni, hogy ez a vérvizsgálat olyan könnyen hozzáférhető legyen, mint például egy koleszterinszint-mérés

- mondta Dr. Maria Carrillo, az Alzheimer Társaság tudományos főmunkatársa. A p-tau217 peptid különlegessége abban rejlik, hogy csak akkor mutatható ki, ha amiloid plakkok vannak jelen az agyban. Ez azt jelenti, hogy amikor ezt mérjük, akkor már nagyon korai stádiumban vagyunk képesek felismerni az Alzheimer-kórt - magyarázta.

Az Alzheimer-kór kezelésére szolgáló legújabb gyógyszerek közül néhány már most is célba veszi a béta-amiloidot. Mivel az amiloid lerakódások már évtizedekkel a tünetek megjelenése előtt elkezdhetnek felhalmozódni az agyban, akár már harmincas vagy negyvenes éveikben is fontos lehet ezek korai diagnózisa.

A JAMA Neurology című folyóiratban közzétett tanulmány 1213 embert követett nyomon Svédországban. Mindegyikük véréből p-tau217-et vizsgáltak és összevetették ezt más biomarkerekkel is. Dr. Richard Isaacson megelőző neurológus szerint "a kombinált vérvizsgálatok növelik a diagnosztikai pontosságot". A gerincvelői folyadékcsapolással igazolták ezen tesztek 90%-os pontosságát is.