Ezt rengeteg elrontják strandoláskor: nem is sejtik, milyen csúnya fertőzést szedhetnek fel

A nyári hónapokban gyakran előforduló húgyúti fertőzések komoly kellemetlenséget okozhatnak, különösen a nők körében. A megnövekedett hőség, a strandolás és a nem megfelelő higiéniai szokások mind hozzájárulhatnak a fertőzések kialakulásához. A Budai Egészségközpont urológus főorvosa, Dr. Póth Sándor összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat a témában, továbbá hasznos tanácsokat ad a megelőzésre és a kezelésre vonatkozóan.

A húgyúti fertőzések a légúti megbetegedések után a második leggyakrabban előforduló betegségcsoport, a statisztikák szerint a nők 80 százalékát érintik életük során legalább egyszer. A probléma a férfiakat is érinti, de náluk jóval ritkábban fordul elő, aminek anatómiai oka van. A férfiak húgycsöve ugyanis jóval hosszabb, mint a nőké, így a nőknél a baktériumok könnyeben és gyorsabban feljuthatnak a húgycső nyílásától a hólyagig, vagy akár a vesemedencébe is, komoly szövődményeket okozva.

A húgyúti fertőzéseknek két nagyobb csoportja van. Az egyik az úgynevezett alsó húgyúti betegség, amely a húgyhólyagot, a húgycsövet, illetve férfiak esetében a prosztatát érinti. A másik pedig a felső húgyúti betegség, vagyis a vesék és a vesevezetékek fertőzése. Erre jellemző, hogy kialakulását megelőzi az alsó húgyutak fertőzése.

Ezek állhatnak a tünetek mögött

A húgyúti fertőzések leggyakoribb tünetei lehetnek a fájdalmas, égő érzés vizelés közben, a gyakori vizelési inger (még ha csak kis mennyiségű vizelet ürül is), az alhasi fájdalom vagy nyomásérzés, a zavaros vagy erős szagú vizelet. Húgycsőgyulladás esetén a férfiaknál a nemi szerv duzzanata és váladékozása is előfordulhat. Ha pedig a gyulladás a veséket is érinti, előfordulhat deréktáji- és hátfájdalom, valamint láz. Férfiak esetében, amennyiben a fenti panaszok mellé fáradtság, gyengeség, a gát részén jelentkező érzékenység, fájdalom is társul, mihamarabb érdemes felkeresni egy urológus szakorvost, ugyanis ezek a prosztatagyulladás vagy a here- és mellékheregyulladás jellemző tünetei is lehetnek.

A nyári hónapokban a húgyúti fertőzések gyakoribb előfordulásának több oka is lehet. Az egyik ilyen például, hogy a meleg időjárás miatti fokozott izzadás és a nem elegendő folyadékbevitel dehidratációhoz vezethet, ami növeli a fertőzések kockázatát, mert a ritkábban ürülő hólyagban könnyen elszaporodhatnak a baktériumok.

A strandok és uszodák vize, ha nem megfelelően kezelt, baktériumokat tartalmazhat, amelyek szintén húgyúti fertőzést okozhatnak. Ezenkívül a nem megfelelő intim higiénia, például a helytelen törlési technika wc-zés után vagy a rendszeres és alapos kézmosás hiánya, és

a túl hosszú ideig viselt vizes, nedves fürdőruhaalsó egyaránt hozzájárulhatnak a fertőzések kialakulásához.

Továbbá a tartós idegentest viselés (katéter, különféle fogamzásgátló eszközök stb.), a közelmúltban elvégzett húgyúti műtét, és a diabétesz is növelik a betegség kialakulásának kockázatát.

„A húgyúti fertőzések diagnózisának fontos eleme a vizeletelemzés, melynek során a vizeletüledéket vizsgáljuk, továbbá vizelettenyésztéssel azonosítjuk az esetleges kórokozót. Fontos, hogy a tünetek jelentkezésekor minél előbb forduljunk orvoshoz, mivel a kezeletlen fertőzés súlyos szövődményekhez vezethet: a nőknél véres vizelethez és a vesék megbetegedéséhez, a férfiaknál pedig akár a herék/mellékherék érintettségéhez, vagy prosztatagyulladáshoz” – hangsúlyozza Dr. Póth Sándor, a Budai Egészségközpont urológus főorvosa.

Így védekezhetünk a húgyúti fertőzések ellen

A betegség kialakulása megelőzhető, ezért érdemes odafigyelni néhány dologra. A megelőzéshez a szakember az alábbiakat tanácsolja:

Fogyasszunk elegendő, naponta legalább 2-2,5 liter folyadékot, elsősorban vizet, hogy segítsük a baktériumok kiürülését a húgyutakból és ezáltal csökkentsük az elszaporodásuk kockázatát.

Ne tartsuk vissza a vizeletet, hiszen ez nemcsak kellemetlen, de veszélyes is lehet, mivel a megtelt húgyhólyagban könnyebben elszaporodnak a betegséget kiváltó kórokozók. Ügyeljünk rá, hogy mindig teljesen ürítsük ki a hólyagot!

Tartsuk be a megfelelő intim higiéniát, és fürdés után minél előbb cseréljük le a nedves fürdőruhát szárazra!

Fürdés helyett inkább zuhanyozzunk, a fürdőkádban ugyanis sokkal könnyebben bejuthatnak a baktériumok a húgyutakba.

Figyeljünk a gyakori kézmosásra és csak saját törölközőnket használjuk.

Kerüljük az irritáló anyagokat, például illatosított tisztálkodószereket és intim mosakodókat, amelyek irritálhatják a húgyutakat!

Viseljünk pamutból készült, laza fehérneműt, kerüljük a műszálas, túl szoros darabokat.

Erősítsük immunrendszerünket egészséges táplálkozással, vitaminokkal, rendszeres testmozgással.

Kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, amely elősegítheti a gyulladás kialakulását és fenntartását.

Amennyiben ezek ellenére is elkapunk valamilyen húgyúti fertőzést, a tünetek enyhítéséhez és a gyógyulás elősegítéséhez fontos a bő vízfogyasztás, valamint a lédús gyümölcsök fogyasztása – ezek átmossák a húgyutakat, így csökkentik a gyulladást. A szakorvos bizonyos esetekben antibiotikumot írhat fel, amit mindig az utasításoknak megfelelően kell szedni. Esetenként a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók is segíthetnek.

„Az időben megkezdett kezelés rendkívül fontos, hogy elkerüljük a komolyabb komplikációkat, mint például a vesefertőzéseket. Ne hagyjuk figyelmen kívül a tüneteket, és időben kérjünk orvosi segítséget” – figyelmeztet Dr. Póth Sándor. A nyári hónapok számos lehetőséget kínálnak a kikapcsolódásra és pihenésre, de fontos, hogy odafigyeljünk egészségünkre is. A megfelelő megelőző intézkedések betartásával jelentősen csökkenthetjük a húgyúti fertőzések kockázatát, és kellemetlenségek nélkül élvezhetjük a nyarat.

