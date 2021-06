Hiába a nyitás, szenvednek a konditermek: rengeteg sportoló nem kért a vakcinából

Nem mindenki térhetett vissza az edzőtermekbe, hiszen csak védettségi igazolvánnyal lehet őket látogatni - sok törzskondis pedig nem vette fel a vakcinát.

Bár két hónapja, 4 millió beoltottnál újranyithattak az edzőtermek, nem mindenki térhetett vissza kondizni, ugyanis a létesítmények csak védettségi igazolvánnyal látogathatóak.

A Magyarországi Edzőtermek Országos Szövetségének elnöke is arról beszélt az Indexnek, hogy elmaradt a nagy roham:

Két hónap alatt a rendszeresen járók 50-60 százaléka tért vissza, így a termek kihasználtsága is ekörül mozog. A háttérben főként az áll, hogy a testépítők egy jelentős része nem támogatja az oltást, nem is vette fel azt, ebből kifolyólag védettségi igazolvánnyal sem rendelkezik. Ha ez a réteg is beoltatná magát, körülbelül 20 százalékkal megugrana a konditermek forgalma

- mondta Dechert Áron.

Ráadásul az enyhítés is pont akkor jött, amikor vége volt a konditerem-szezonnak, a legtöbb bevételük ugyanis szeptembertől áprilisig keletkezik, abban az időszakban, amikor a szabadtéri sportolásra kevésbé van lehetőség. Jelenleg nagyjából 135 olyan létesítmény van, ami a lezárás után végleg lehúzta a rolót, vagy megvárja a nyitással az őszi szezonkezdetet.

