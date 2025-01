Mexikó új szerepben: az elnök szerint nem mexikói migránsokat is befogadtak az Egyesült Államokból

A mexikói elnök szerint Közép-Amerika és az USA megállapodhat a kitoloncolásokról - írja a Reuters.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy Mexikó az elmúlt héten nem mexikói állampolgárságú migránsokat is befogadott az Egyesült Államokból. Az elnök szerint a közép-amerikai országok is köthetnének hasonló megállapodásokat az USA-val más országokból kitoloncoltak befogadásáról. Ez a nyilatkozat jelentős fordulatot jelent a mexikói kormány korábbi álláspontjához képest.

Sheinbaum elmondta, hogy Mexikó több mint 4 000 migránst fogadott be az Egyesült Államokból, akiknek "nagy többsége" mexikói állampolgár. Az elnök hangsúlyozta, hogy a Donald Trump hivatalba lépése óta eltelt napokban nem volt "jelentős" növekedés a Mexikó által fogadott deportáltak számában.

A mexikói kormány korábban elutasította a "Maradj Mexikóban" program újraindítását, amely a két ország közötti határt átlépő nem mexikói migránsokat visszaküldené Mexikóba, amíg az Egyesült Államok feldolgozza kérelmüket. Sheinbaum most nem tett egyértelmű különbséget a kitoloncoltak és a program keretében visszaküldött migránsok között.

Az elnök rámutatott arra, hogy az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat más közép-amerikai országokkal a bevándorlásról. "Néhány ország alkotmánya - például Guatemaláé - kimondja, hogy minden közép-amerikai bevándorlót be kell fogadnia Guatemalának" - mondta Sheinbaum. "Tehát egyeztetnek az Egyesült Államokkal, figyelembe véve az egyes országok szuverenitását."

Carlos Ramiro Martinez guatemalai külügyminiszter később megerősítette, hogy nem zárják ki annak lehetőségét, hogy Guatemala "biztonságos harmadik országgá" váljon, amely más nemzetiségű migránsokat befogad.

Sheinbaum kitért arra is, hogy Mexikó az Egyesült Államokból átvett kitoloncolások között négy, polgári repülőgépekkel közlekedő járattal küldött embereket is fogadott. Ugyanakkor a Reuters pénteken arról számolt be, hogy Mexikó visszautasított egy, az amerikai hadsereg által üzemeltetett kitoloncolási járatot.

Az ilyen kitoloncolási járatok az elmúlt napokban Brazília és Kolumbia részéről is felháborodást váltottak ki. Brazília azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy "égbekiáltóan tiszteletlenül" bánik a deportáltakkal, míg Gustavo Petro kolumbiai elnök és Trump között feszültség alakult ki a katonai deportáló járatok miatt.

A mexikói elnök "jónak" nevezte a Trump és Petro közötti megállapodást, és hozzátette, hogy a mexikói és az amerikai kormány folyamatosan tárgyal a bevándorlási kérdésekről. Sheinbaum szerint az elkövetkező napokban további megállapodások születhetnek a két ország között.