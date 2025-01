Meredek dolgot állítanak a lengyelek: brutális terrortámadásra készülhetett Oroszország?

A lengyel miniszterelnök súlyos vádakat fogalmazott meg Oroszországgal szemben, miszerint az ország terrortámadásokat tervez légitársaságok ellen világszerte. Donald Tusk állítása szerint nem csak Lengyelországot, hanem más országok légitársaságait is fenyegeti a veszély.

Donald Tusk lengyel kormányfő szerdán, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélést tett megdöbbentő kijelentést. "Csak megerősíteni tudom, hogy Oroszország légi terrorcselekményeket tervezett, nemcsak Lengyelország, hanem a légitársaságok ellen szerte a világon" - fogalmazott Tusk.

A lengyel miniszterelnök állítása összhangban áll a The New York Times nemrég megjelent cikkével. Az amerikai lap arról számolt be, hogy az Egyesült Államok hírszerzése figyelmeztette a Fehér Házat: Oroszország gyújtószerkezeteket tervez elhelyezni az USA-ba tartó teherszállító repülőgépeken. A lap szerint az amerikai kormányzat erre reagálva felszólította a Kremlt, hogy állítsa le az akciót - közölte a Politico.

Tusk nem részletezte azonnal az orosz terrortámadásokkal kapcsolatos kijelentését. Ugyanakkor ez nem az első eset, hogy Moszkvát a közlekedési infrastruktúra elleni támadásokkal vádolják. Több ország is azzal gyanúsította Oroszországot, hogy szabotálja az európai közlekedési hálózatokat és zavarja a GPS-jeleket Vlagyimir Putyin hibrid hadviselési stratégiájának részeként.

EZ IS ÉRDEKELHET Már Trumpék sem magabiztosak: mégsem lesz pár nap alatt vége az ukrajnai háborúnak? Az ukrajnai háború gyors lezárására tett ígéreteit Donald Trump tanácsadói most már jóval óvatosabban kezelik

2024 áprilisában Martin Kupka cseh közlekedési miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország "több ezer kísérletet" tett az európai vasutak megtámadására az Ukrajna elleni háború kezdete óta. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov akkor "alaptalannak" minősítette a vádat.

A közelmúltban Oroszországot azzal is megvádolták, hogy lelőtt egy azerbajdzsáni utasszállító repülőgépet Kazahsztánban, ami 38 ember halálát okozta. Az eset felidézi a 2014-es MH17-es tragédiát, amikor egy maláj utasszállítót lőttek le Kelet-Ukrajna felett, az oroszbarát szeparatisták által ellenőrzött területen, 298 ember életét követelve.

Bár Putyin elnök bocsánatot kért az azerbajdzsáni incidens kapcsán, a felelősséget nem vállalta. Az MH17-es katasztrófa esetében Oroszország mindmáig tagadja érintettségét.