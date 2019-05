Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.05.27)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.05.27).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.05.27).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Hétfőn a felhős időben dél felől egyre több helyen ered el az eső, a nap folyamán több csapadéktömb is elérheti az országot, egy-egy beágyazott zivatar sem kizárt. Sokfelé élénk, néhol erős lesz a déli-délkeleti szél. Hajnalban 10-17, délután 23-28 fok várható. Kedden egy mediterrán ciklon hatására országszerte számítani kell záporokra, zivatarokra, többfelé heves viharok is lehetnek felhőszakadás, esetenként jégeső és viharos szél kíséretében. Zivataroktól függetlenül is erős lehet a délies szél. 21-28 fokot mérhetünk délután, de a zivatarokat követően lehűlhet a levegő.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Hétfőn mindenütt megnövekszik a felhőzet, dél felől egyre nagyobb területen ered el az eső. A nap folyamán időszakos csapadékhullás várható, egy-egy beágyazott zivatar is előfordulhat. Vizes, csúszós utakra kell számítani. Főként a középső tájakon és a déli országrészben időnként élénk lehet a délies szél, erős széllökések kísérhetik, mely kissé csökkentheti a járművek menetstabilitását. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Hétfőn nem érkezik front térségünkbe, azonban az összetett légköri helyzet hatására az előző napokhoz hasonló humánmeteorológiai tünetek jelentkezhetnek. Ilyenek a fejfájás, migrén, alvásproblémák. Sokan nyűgösek, ingerültek lehetnek, csökken a teljesítőképesség. Országszerte sokfelé fülledtté válik a levegő, ezért egyesek vérnyomás-ingadozást, nehézlégzést, légszomjat, mellkasi panaszokat tapasztalhatnak. Fogyasszunk vitaminokban gazdag ételeket, gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről!

