Brutál vízumdíj jön a briteknél: komoly pénzt fizethetnek a kiutazó magyarok is

A brit kormány korábbi ígérete szerint 2024-ig mindenki számára meg fog szűnni a vízummentesség, így a látogatási belépési engedélyért is fizetni kell majd. Azonban a legújabb hírek szerint nem biztos, hogy marad ez a felállás.

Korábban jelentette még be a brit kormány, hogy a terveik szerint 2024 végére mindenki számára megszüntetik majd a vízummentességet, aminek az értelmében a magyaroknak is fizetniük kell majd a beutazásért. Az akkori hírek szerint az úgynevezett látogatási belépési engedélyt néhány euróba fog kerülni, azonban most a jelek szerint ez a felállás változni fog – írta meg a 24.hu az Euronewsra hivatkozva.

Kiemelték, hogy a jelenlegi hírek szerint az összes vízum ára emelkedni fog október 4-től, így a hat hónapnál rövidebb időre szóló látogatói vízum ára 133 euróra, azaz körülbelül 50 ezer forintra fog emelkedni. Ezzel párhuzamosan nőni fog a két-, öt- és tízéves látogatási vízum díja is. Az átszállást biztosító tranzitvízumok díja várhatóan nem fog változni.