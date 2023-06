Sok magyar utazó követ el végzetes hibát: ha ezekre nem figyelnek, csúnyán megüthetik a bokájukat

A legtöbbünkkel fordult már elő olyan helyzet, hogy éppen a nyaralása alatt szedett össze valamilyen kellemetlen betegséget. Ez jó eséllyel nem csak a véletlen műve volt, hiszen a legtöbb esetben a felkészületlenségük csapódik így vissza. Vannak viszont biztos módszerek rá, hogy minimálisra csökkentsük a hasonló kellemetlenségek előfordulásának esélyét. Mutatjuk, a szakértők szerint hogyan előzhetjük meg a bajt.

Szeretünk az üdülésünkről rengeteg emlékkel és izgalmas szuvenírokkal hazatérni, időnként azonban nem várt csomagként valami kellemetlen nyavalyát is magunkkal hurcolunk. Legyen szó megfázásról, hasmenésről, vagy bármi másról, utazás során rengeteg betegséget össze lehet szedni, ha nem vigyázunk.

A Huffpost-nak nyilatkozó Dr. Henry M. Wu, az Emory Egyetem Orvostudományi Karának adjunktusa szerint érdemes is készülni rá, hogy ha nyaralni megyünk,azzal szignifikánsan növeljük annak kockázatát, hogy összeszedünk valamilyen betegséget. A szakértő épp ezért az javasolja, hogy legyünk is extrán körültekintőek és végezzünk el olyan óvintézkedéseket is, amiket a normál hétköznapokban nem feltétlenül tennénk.

Mossunk kezet és fertőtlenítsünk

Az első és legfontosabb, hogy folyamatosan tartsuk tisztán a kezünket. A szakértő mindig magammal hordok legalább 60% alkoholt tartalmazó kézfertőtlenítőt a baktériumok terjedésének megakadályozása érdekében és ezt javasolja a többi utazónak is. Ha biztosra akarunk mondani, érdemes utazás során a székünket, a fejtámlánkat, a kartámlát és gyakorlatilag mindent lefertőtleníteni, amivel a buszon, vonaton, vagy repülőn érintkezünk. Ezen felül érdemes lehet eleve kerülni a közös felületek érintését, de legalábbis alkoholos kéztörlővel áttörölni a kilincseket, vagy korlátokat, mielőtt hozzáérnénk.

Maradjunk hidratáltak

Hosszú busz-, vagy repülőutakra érdemes jól hidratáltan indulni és óvakodni az alkoholfogyasztástól az út alatt. Az egészséges mennyiségű vízfogyasztás fontosságát a lapnak nyilatkozó valamennyi orvos hangsúlyozta. Adott esetben a sima víz mellett vitaminos vizeket is érdemes elcsomagolni az útra, hogy elkerüljük a kiszáradást és a repülés alatti esetleges rosszullétet.

Legyünk kipihentek

Pihenjük ki magunkat jó alaposan az utazás alatt és ha a lehetőség adott, a hosszabb utakat is használjuk pihenésre. Miután pedig hazaértünk, adjunk magunknak időt visszarázódni a normál hétköznapokra. Adjunk magunkat néhány órát, vagy ha lehetőségünk van rá vegyünk ki még egy nap szabit hogy kipihenjük az utazás okozta fáradalmakat. A kimerültség ugyanis nem játék, hangulatunkon kívül az immunrendszerünkre is borzasztó hatással lehet.

Étkezzünk normálisan

A szakértők szerint fontos, hogy az utazás előtti napokban fokozottan figyeljünk arra hogy mit eszünk és felkészítsük testünket és immunrendszerünket az azokat a nyaralás során esetleg érő hatásokra. Valljuk be, a legtöbben vakációjuk alatt kevésbé figyelnek oda a normális étkezésre, mint a normál hétköznapokban, pedig az immunrendszer normális szinten tartásához elég hogyha minden étkezésünk mellé fogyasztunk egy kis zöldséget és/vagy gyümölcsöt is.

Ha kell, oltakozzunk és írassunk ki gyógyszert

A szakértők figyelmeztetnek, hogy nem szabad elfeledkezni indulás előtt az esetleges védőoltásokról sem. Az influenza és a Covid elleni szurik mellett egy-egy egzotikus út során akár a malária, vagy más, hazánkban nem előforduló betegségek elleni védekezés is indokolt lehet. Ezen felül a legkézenfekvőbb dolgokra, mint a hasmenés elleni gyógyszerre is érdemes időben gondolni. Ezen kívül nem érdemes elfeledkezni a különböző vény nélkül kapható gyógyszereinkről, mint a fejfájás-csillapítóról, vagy az esetleges gyomorégésre, puffadásra szedett készítményeinkről sem.

Fontos tanács még, hogy nézzünk utána, hogy célállomásunkon mennyire jó minőségű az ivóvíz, indokolt esetben még a gyümölcsök és zöldségek átmosását és a fogmosást is végezzük palackozott vízzel. De ugyanez az elővigyázatosság hasznos lehet az ételek esetében is. Jobb óvatosnak lenni az egzotikus ételekkel való kísérletezgetéssel és csak jól átsült, ismerős fogásokat fogyasztani.

Ne felejtsük a naptejet

A tűző nyári napsütésben, legyünk akár otthon, vagy üdülni, érdemes naptejet használni akárhányszor elhagyjuk a lakhelyünket. Az ökölszabály, hogy a krém, vagy spray legyen minimum 30 faktoros. A bőrrákot nem is említve, már egy leégés is gyorsan tönkretehet egy vakációt, úgyhogy ezt a tanácsot is mindenképp érdemes lehet megfogadni.

Számoljunk a rovarokkal

Ha olyan helyre utazunk, ahol előfordulnak szúnyogok, vagy más rovarok, akkor az ellenük történő védekezés is elengedhetetlen. A legjobb döntés az, ha univerzális (kullancsok, szúnyogok és más kártevők ellen is hatásos) készítménnyel készülünk. Kevesen számítunk rá, de adott helyeken igen nehéz lehet egy ilyen spray beszerzése is és nem csak rengeteg kellemetlenséget, de adott esetben komoly betegségeket is elkerülhetünk a rendszeres használatával.