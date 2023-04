Helló húsvét: kemény a havazás Magyarország több pontján, 20 éve nem volt ilyen hideg itt + KÉPEK

Pénzcentrum/MTI Link a vágólapra másolva

Ahogy azt azt időjárásjelentők megjósolták, az ország több pontján is havazik most húsvétkor. Van, ahol rendesen meg is marad.

Az OMSZ előrejelzése szerint az esti órákban először a Dunántúl északi felére érkezhet a következő hullámban csapadék, időszakosan havazásba is válthat a halmazállapot. Átmenetileg vékony, olvadozó hóréteg kialakulhat. A meteorológiai szolgálat észlelési oldala szerint Kékestetőn a legvastagabb a hóréteg, 10 centiméteres, ez utóbbi jól látszik is a képeken. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az előrejelzés szerint szombaton nagyrészt borult lesz az ég, több helyen előfordulhat eső, záporeső, főleg a nap első felében, elsősorban az északkeleti harmadban és a hegyekben havas eső, havazás is előfordulhat. Csak helyenként élénkül meg az északkeleti szél. Hajnalban általában mínusz 3 és plusz 4, délután 5-11 fok közötti hőmérséklet valószínű. Sőt, a legfrissebb jelentések szerint megdőlt a legalacsonyabb maximumhőmérséklet húszéves rekordja csütörtökön Kékestetőn - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján. Azt írták, hogy az áprilisi télies idő új rekordot hozott, április 6-án Kékestetőn mínusz 2 foknál nem emelkedett magasabbra a hőmérséklet, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó országos legalacsonyabb maximumhőmérséklet rekordja. Megjegyezték: az eddigi rekord húsz évig élt és szintén Kékestetőn mérték, 2003-ban ezen a napon mínusz 1,9 fok volt a maximumhőmérséklet. Galyatető, 2023. április 7. Havas fák és köd Galyatetőn 2023. április 7-én. MTI/Komka Péter Galyatető, 2023. április 7. Jégcsapok Galyatetőn 2023. április 7-én. MTI/Komka Péter Debrecen, 2023. április 7. A drónnal készített képen havas háztetők Debrecenben 2023. április 7-én. MTI/Czeglédi Zsolt Debrecen, 2023. április 7. A drónnal készített képen autó az úton egy behavazott erdő mellett Debrecenben 2023. április 7-én. MTI/Czeglédi Zsolt (Cmlapkép - MTI/Komka Péter)

