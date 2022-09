Kiadták a vészjelzést: rettenetes eső tarolja le Magyarországot

Szerda délelőtt még hűvöskés, de tiszta idő lesz. Aztán késő délután visszatér az eső, ami a következő napokban is jellemzi majd hazánk időjárását.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország délkeleti csücskét leszámítva délelőtt mindenhol napos és felhős időjárás váltogatja egymást, csapadék nélkül. Dél körül a leghidegebb területeket leszámítva 11-15 fok várható.

A déli óráktól nyugat felől újra felhősödés kezdődik, fokozatosan beborul az ég. Késő délután előbb a Dunántúlon, este keletebbre is elered az eső, a Dunántúlon néhol zivatar is előfordulhat. A prognózis szerint a déli szél sokfelé lesz élénk, a Dunántúlon időnként meg is erősödik. A hőmérséklet délután 15 és 20, késő este 10, 15 fok között alakul.

A következő két napban is sok eső, de mellette napközben akár 23-24 fokos csúcshőmérséklet is várható. Szombattól viszont napokon át mindennap több órára kisüthet a nap, igaz, reggelenként az országban sokfelé komoly ködképződés várható.