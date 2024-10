Most közölte az MVM: fontos változás élesedik a rezsiszámláknál, rengeteg felhasználót érint

Jogszabályváltozás miatt 2025. január 1-jétől az energiakereskedők és a hálózati elosztó társaságok a nem lakossági felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki. Ez azt jelenti, hogy az új évtől a papíralapú számla helyett az MVM is csak elektronikus számlát állíthat ki ennek az ügyfélkörnek.

A változás a földgáz- és villamosenergia-kereskedelmi és/vagy hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, és az olyan magánszemélyeket érinti, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek.

A számla formátuma nem változik, a jelenleg is alkalmazható és a jogszabályi követelményeknek megfelelő számlakép alapján készül az elektronikus számla is. Ezek a számlák ugyanakkor kizárólag elektronikus formában hitelesek, digitális megőrzésükről az érintett ügyfeleknek kell gondoskodniuk. A számlák adminisztratív és könyvelési célra kinyomtatva is felhasználhatók.

Címlapkép forrása: MTI/Hegedüs Róbert