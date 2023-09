Drága ősz vár a magyar szülőkre: keményen fizethetnek, ha jobb sulit akarnak a gyereküknek

2024. január 20-án, szombaton délelőtt 10:00-kor írják majd a központi írásbelit a nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumba jelentkező, és a kilencedik osztályba készülő diákok is. Azoknak a családja viszont súlyosan a zsebébe nyúlhat, akik elvinnék a csemetéket felkészítő különórákra – írja az Eduline.

Nem feltétlenül olcsó mulatság az, hogyha a magyar családok be szeretnék biztosítani, gyermekük biztosan abba a középiskolába kerüljön, mint amit kiszemeltek. Szeptemberben ugyanis már lehet jelentkezni a központi felvételi előkészítőkre. Az oktatási szakportál azt írja, idén jelentősen megemelkedtek a felkészítők árai tavalyhoz képest. A gyűjtésük szerint a felkészítők minimum ára 60 000 forint körül kezdődik.

Ez az az összeg amiért a gyereket be lehet íratni egy 12-16 alkalmas kurzusra, ahol magyarból és matematikából is felkészítik. Az is írják, sok helyen lehet külön csak az egyik órát is választani, akkor a képzés átlagosan 30-40 ezer forintra jön ki. Ez persze csak az átlag, a portál megjegyzi, találtak olyan személyes oktatást is, ahol 15 matematika felkészítő óráért 117 000 forintot, a magyarért pedig 78 000 forintot kérnek el. Megjegyzik, sok helyen lehet ezeket az összeget részletben is fizetni, a legtöbben helyen ráadásul 3 részletben.