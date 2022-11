Gyökeresen változnak a felvételi szabályok: ezt kell tudnia a 2023-ban érettségizőknek

Heteken belül indul a 2023-as egyetemi felvételi időszak. Bár a pontszámítások nagy része változatlan, azonban már nem minden szakon kötelező az emelt szintű érettségi. Az Eduline segítségével összeszedtük a legfontosabb változásokat.

Nemsokára elkezdődik a 2023-as egyetemi felvételi időszak. Annak ellenére, hogy az ősszel bejelentett nagyobb változások még nem történtek meg, így is vannak módosítások a felvételi rendszerben: mostantól nem minden szakon lesz követelmény az emeltszintű érettségi.

Az alap-vagy osztatlan szakokra jelentkezők jövőre is kétféleképpen kalkulálhatják a pontjaikat: vagy összeadják a tanulmányi és az érettségi pontokat, vagy kettővel megszorozzák az utóbbit, azaz dupláznak. Az emeltszintű érettségi viszont ezentúl már a plusz pontokhoz tartozik, így 2023-tól újra csak többletpont jár az érettségiért (ettől függetlenül még lehet kötelező egyes szakokon az emelt érettségi megléte): vizsgánként 50 pluszpont szerezhető meg a maximális 100 többletpontból. Azaz, ha valaki három emeltszintű érettségit tesz és van mellette nyelvvizsgája is, akkor is csak 100 pontot kaphat.

A nyelvvizsgákért továbbra is 40 többletpont jár a felvételin, amiből a középfokú (B2) komplex nyelvvizsgáért 28, míg a felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsgáért 40 többletpont jár.