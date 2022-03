Megszólaltak a tanárok: siker a kötelező oltás eltörlése, de tovább szervezik a sztrájkot

2022. március 7-étől elvileg visszamehetnek dolgozni a kötelező oltásról szóló rendelet miatt az állami közoktatási és a szakképzési rendszerből kiesett pedagógusok. A rendelet szerint a munkáltató döntésének függvényében március 7. és április 1. között kell megszüntetni a fizetés nélküli szabadságot.

A rendelet-módosítást a sztrájkbizottság szakszervezeti oldala nagy sikereként értékeli, egyúttal megkésett lépésnek tartja, mivel az oltás hiánya miatt a közoktatási és szakképzési intézményben dolgozók többsége kénytelen volt foglalkozási jogviszonyt létesíteni vagy vállalkozóvá válni. A harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadságnak a biztosítási jogviszony megszakadása miatt ugyanis súlyos következményei vannak. Sajnos ezért lesznek olyan tanárok, akik már nem mennek vissza korábbi munkahelyükre, sőt, időközben úgy döntöttek, hogy végleg elhagyják a pedagóguspályát - írták a szakszervezetek aközleményükben.

Korábban arról számoltak be a pedagógus szakszervezetek, hogy a kormányoldal nemrégiben még okafogyottnak titulálta az állami intézményekben dolgozók kötelező oltásáról szóló rendelkezésekkel kapcsolatos sztrájkkövetelést, sőt a bíróságnak beadott ellenkérelmükben e követelés jogellenességének megállapítását is kérte a kormány a bíróságtól.

Az egyeztetésen a kormányoldal legutóbb is felvetette, hogy a háború miatt nem tartjuk-e indokoltnak a sztrájktárgyalások felfüggesztését. A szakszervezetek kifejtették, hogy most különösen aktuálisak a követelések, mivel még több munkavállalóra van szükség a közoktatási intézményekben, tekintettel arra, hogy immár a menekült gyerekeket, tanulókat is el kell látni. A kötelező oltásról szóló rendelet eddig is hihetetlen károkat okozott az ellátásban, mivel enélkül is egyre nagyobb, immár drámai a szakemberhiány

- írták. Hozzátették: "az 1. számú sztrájkkövetelés megvalósulása, a kizárólag az állami intézményeket sújtó, kötelező oltásról szóló, ésszerűtlen és rendkívül kártékony rendelet eltörlése az első fontos lépés a közoktatási intézményrendszer működésének helyreállításában, de a háború következtében az ellátottak megemelkedett száma, valamint a jelentős infláció miatt is elengedhetetlen az évek óta – a nem pedagógus végzettségűek esetében évtizedek óta – elmaradt bérrendezés és a munkaterhek csökkentése, az elrendelt túlmunka kifizetése".

A PDSZ és a PSZ ezért tovább folytatja az egyeztetéseket, és szervezi a sztrájkot arra az esetre, ha rövid időn belül nem vezetnek eredményre a tárgyalások.