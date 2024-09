Kvíz: Az egész világot átformálták ezek a nagy gazdasági események - Te tudod, mikor történtek?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szinte mindannyian emlékszünk arra a nagy eseményre, amikor a Facebook bevezette a "Like" gombot, ezzel gyökeresen átformálva a világ korábban megszokott rendjét - és ez csak egyike azoknak az észbontó erejű társadalmi, gazdasági eseményeknek, amelyeket akár mi magunk is átélhettünk. Tudod, mikor vezették be ezt a gombot? Na és azt, hogy mikor alapították a Facebookot, vagy például a ChatGPT-t? Töltsd ki a Pénzcentrum új kvízét és máris utánajárhatsz!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Az egész világot átformálták ezek a nagy gazdasági/társadalmi események - Te tudod, mikor történtek? 1/10 kérdés Mikor alapították a Facebookot? 2002 2004 2006 2008 Következő kérdés 2/10 kérdés Mikor jelent meg a Facebookon a "Like" gomb? 2010 2009 2007 2008 Következő kérdés 3/10 kérdés Mikor volt a nagy gazdasági világválságot megnyitó "fekete csütörtök"? 1914. július 28. 1883. március 14. 1929. október 24. 1933. március 4. Következő kérdés 4/10 kérdés Mikor alapították a Teslát? 2009 2000 2007 2003 Következő kérdés 5/10 kérdés Mikor hozták létre az első ismert NFT-t, a Quantumot? 2018 2014 2012 2016 Következő kérdés 6/10 kérdés Mikor vált külön a PayPal az eBaytől? 2017 2020 2015 2011 Következő kérdés 7/10 kérdés Mikor mutatta be az Apple az első iPhone-t? 2009 2007 2004 2010 Következő kérdés 8/10 kérdés Mikor alapították Magyarország első kereskedelmi bankját, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankot? 1865 1823 1799 1840 Következő kérdés 9/10 kérdés Mikor vezették be a tőzsdére a Facebookot? 2005 2010 2014 2012 Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor kezdte meg működését az OpenAI chatbotja, a ChatGPT első prototípusa? 2023 márciusában 2022 januárjában 2022 novemberében 2023 októberében Eredmények

