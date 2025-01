Hatalmas a baj ebben az ágazatban: leépítések jönnek, sokan maradhatnak munka nélkül

A Warren Buffett tulajdonában lévő Pilot Co. úgy döntött, hogy bezárja nemzetközi olajkereskedelmi üzletágát, és ismét az Egyesült Államokban működő Pilot Flying J benzinkutakra és kamionmegállókra összpontosít. A vállalat elbocsátotta a nemzetközi kereskedelmet irányító alkalmazottakat többségét, és erőforrásait az észak-amerikai üzletág növelésére fordítja - közölte a Reuters.

A Knoxville-i székhelyű Pilot Co. 2017-ben, a Berkshire Hathaway 39%-os részesedésszerzését követően kezdte meg a nemzetközi kereskedelmi tevékenységét. Az elmúlt években több tapasztalt energiakereskedőt is felvettek a kereskedelmi tevékenységek bővítésére. A közelmúltban azonban elbocsátották Anthony Hicks és Nghiem Nguyen desztillált üzemanyag kereskedőket is.

Néhány kereskedő, köztük Ajai Hari üzemanyag-kereskedő, még a cégnél maradt, hogy teljesítsék a fennálló szerződéses kötelezettségeket olyan ügyfelekkel, mint az ecuadori PetroEcuador nemzeti olajtársaság. A Pilot nem kommentálta a nemzetközi kereskedelemből való kivonulást vagy a kereskedők távozását. Gary Hoogeveen, a Pilot Energy elnöke azonban hangsúlyozta:

Alapvető képességeink középpontjában az áll, hogy megbízható üzemanyag-ellátást biztosítsunk utazási központjainknak és ügyfeleinknek Észak-Amerika-szerte.

A vállalat már 2023-ban megkezdte energiakereskedelmi tevékenységének leépítését, miután Buffett 80 százalékra emelte részesedését. Tavaly januárban Buffett átvette a Pilot fennmaradó 20 százalékát is, miután jogi vitába keveredett Jimmy Haslam milliárdossal a vállalat értékeléséről.

A Pilot adózás előtti nyeresége jelentősen csökkent: a 2022-es több mint 2,3 milliárd dollárról 2023-ra 1,06 milliárd dollárra esett vissza. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállalat csökkentette a nemzetközi olajkereskedelemhez kapcsolódó kockázatvállalási hajlandóságát.

A Jim Haslam által 1958-ban alapított Pilot jelenleg több mint 650 utazási központot és 75 csak üzemanyaggal foglalkozó telephelyet üzemeltet. Emellett az Egyesült Államokra összpontosító üzemanyag-nagykereskedelmi és -forgalmazási üzletágat, valamint olajmezőkön vízelvezetéssel foglalkozó üzletágat is működtet.

A Berkshire Hathaway legutóbbi negyedéves jelentése szerint a Pilot bevétele 2024 első kilenc hónapjában több mint 36 milliárd dollár volt, az adózás előtti eredmény pedig mintegy 486 millió dollár. Mindkét érték csökkenést mutat az előző évhez képest.