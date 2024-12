Orbán Viktor szerint fantasztikus év lesz 2025: végre elindulunk felfelé

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Péntek reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök költségvetési célokról és a globális változások lehetőségéről beszélt. Kiemelte, hogy 2025-re Magyarország gazdasági fellendülést, 3% feletti növekedést céloz meg, miközben a bérek és minimálbér szintje is tovább emelkedik. Szerinte az új amerikai elnök hivatalba lépésével óriási fordulat várható a világban, amelybe Magyarország is történelmi léptékben kapcsolódhat be, megindulva a gazdasági siker irányába.

A miniszterelnök először a mögöttünk álló erős hétről beszélt péntek reggel a Kossuth Rádióban, jelezte, a költségvetés hamarosan elnyeri végső formáját, és láthatóvá válik a 2025-ös év. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Orbán Viktor szerint amint hivatalba lép az új amerikai elnök, óriási fordulat áll be a világban: repülőrajtot vesz a változás. Magyarország része lehet ennek a változásnak a nyugati civilizáción belül, ez történelmi léptékű lesz. A gazdasági nyomorúság, az infláció irányából a gazdasági siker irányába indulunk el. - fejtette ki. Románia és Bulgária schengeni övezethez való csatlakozásban Orbán szerint a magyar EU-s elnökségnek és Pintér Sándor Belügyminiszternek nagy szerepe volt. Nem mellesleg a román-magyar határ őrzéséről le tudják vezényelni a rendőröket, és mivel a rendőrségnél vannak létszámproblémák, ez óriási megkönnyebbülés. A 2025-ös költségvetéssel kapcsolatban elmondta, ennek kulcskérdése a háború. Az európai gazdaság minden baja a háborúból fakad, de jövőre minden megváltozik: Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) 2025-ben megindulhatunk felfelé, szerinte egy fantasztikus év vár ránk 3% feletti gazdasági növekedést céloztak meg. A 3 évre szóló megállapodást a szakszervezetekkel óriási előrelépésnek szólnak. A minimálbér megállapodások a bérszintekre nagy hatással lesznek, a pedagógusoknál is emelkednek a bérek. Címlapkép: Koszticsák Szilárd/MTI

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK