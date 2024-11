Itt a lista: ők az új tisztségviselők a KAVOSZ Zrt. vezetőségében

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) életében történt megújulással párhuzamosan a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt. vezetői tisztségeiben is tisztújítás zajlott le. Az új tisztségviselők kinevezésével a társaság jövőben is a szakmai felkészültségre és a vállalkozói közösség még hatékonyabb képviseletére helyezi a hangsúlyt. A KAVOSZ Zrt. továbbra is elkötelezett amellett, hogy Magyarország legnagyobb finanszírozási programja, a Széchenyi Kártya Program stabilitást, kiszámíthatóságot és fejlődést biztosítson a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

Az MKIK október 30-ai közgyűlésén korszakváltás történt. Az elnöki tisztséget a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nagy Elek vette át, aki programjában a vállalkozókra, a területi kamarákkal való szorosabb együttműködésre és a tudás alapú kamara létrehozására helyezte a hangsúlyt. Az MKIK-ban bekövetkezett változások eredményeként a KAVOSZ Zrt. igazgatótanácsának és felügyelőbizottságának összetétele is megújult. Az igazgatótanács új elnöke Dr. Balog Ádám, az MKIK alelnöke és nagyvállalati elnökségi tagja, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke lett. Az igazgatótanács új tagjai: Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az MKIK általános alelnöke,

Dr. Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az MKIK alelnöke. A felügyelőbizottság új tagjai: Dr. Beréti Zsolt, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az MKIK elnökségi tagja,

Pekó László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az MKIK elnökségi tagja. Az MKIK és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos szövetsége (VOSZ) 50-50 százalékban tulajdonosai a 2000-ben Demján Sándor örökös VOSZ elnök által megálmodott vállalkozói hitelprogramot működtető KAVOSZ Zrt-nek, így közösen gyakorolják jogaikat a társaság igazgatótanácsában és felügyelőbizottságában is. A VOSZ részéről delegált tisztségviselők személyében változás nem történt, a társaság vezérigazgatói pozícióját továbbra is Krisán László tölti be. A tulajdonosok és a KAVOSZ Zrt. számára kiemelt jelentőséggel bír a konszenzus és az együttműködés a VOSZ és az MKIK között. A társaság új vezetősége elkötelezett amellett, hogy a Széchenyi Kártya Program továbbra is Magyarország egyik legfontosabb gazdaságfejlesztési eszköze maradjon, hiszen csak az elmúlt évben a Program révén közel 80 ezer vállalkozás jutott kedvezményes forráshoz, összesen csaknem 3000 milliárd forint értékben. A KAVOSZ Zrt. hisz abban, hogy a változások új lehetőségeket teremtenek a magyar vállalkozások számára, és a Széchenyi Kártya Program továbbra is biztos pont marad a finanszírozási kérdésekben.

