Egyre aggasztóbb helyzetben a német gazdaság: ezt már Magyarország is megérzi?

A német Ifo intézet legfrissebb felméréséből kiderült, hogy júniusban váratlanul csökkent a német üzleti morál, ami a stagnáló gazdasági kilátások miatt Magyarország számára is kedvezőtlen előjelekkel jár.

Június hónapban váratlan fordulatot vett a német üzleti morál, amely csökkenésével pesszimistábbá tette a legnagyobb európai gazdaság jövőjével kapcsolatos kilátásokat. Az Ifo intézet által hétfőn nyilvánosságra hozott adatok szerint ez a tendencia Magyarország számára is kedvezőtlen jelzés lehet, tekintettel a két ország gazdaságának szoros összefonódására - írja a Portfolio.

Az Ifo intézet, Németország egyik vezető gazdaságkutató szervezete szerint az üzleti klíma indexe júniusban 88,6 pontra esett vissza a májusi 89,3 pontból. Ez éles ellentétben áll a Reuters által megkérdezett elemzők által várt 89,7 pontos előrejelzéssel.

A német gazdaság nehezen lép ki a stagnálásból

- jegyezte meg Clemens Fuest, az Ifo elnöke.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A jövőbeli várakozásokat mérő index szintén nem mutatott pozitív irányt: júniusban 89,0 pontra mérséklődött az előző hónapban mért 90,3 pontból. Elemzők ennél magasabb, 91,0 pontos érték növekedését prognosztizálták. Ez az index azt vizsgálja, hogy a vállalatok milyen kilátásokkal rendelkeznek a közeljövő gazdasági helyzetét illetően.

Ezek az adatok nemcsak Németországnak jelentenek rossz hírt, hanem Magyarországnak is aggodalomra adnak okot. Egyfelől a globális ellátási láncokban tapasztalható zavarok továbbra is negatívan befolyásolják a helyzetet. Másfelől az energiaárak emelkedése és az inflációs nyomás szintén rontja a vállalkozások kilátásait. Ezek összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy borúsabb kép alakuljon ki Németország és így közvetetten Magyarország gazdasági jövője kapcsán is.