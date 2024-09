Sírva közölte a dúsgazdag Polgár Árpád: Pánikban voltunk, lecsapott ránk a Helene hurrikán

A Polgár házaspár egy friss YouTube-videóban mesélt arról, hogyan éltek át egy ijesztő éjszakát, amikor az USA-ban tomboló Helene hurrikán váratlanul lecsapott az otthonukra. A hurrikán pusztítása komoly tanulságokat hozott számukra, különösen azt, hogy a természeti katasztrófákkal kapcsolatos figyelmeztetéseket soha nem szabad félvállról venni. A videóban részletesen beszámolnak az eseményekről, és megfogadják, hogy a jövőben sokkal elővigyázatosabbak lesznek.

„Ez egy rendkívüli bejelentkezés” - így kezdte legújabb videóját a Polgár házaspár, akik életét bizony komolyan feldúlta a halála Helene hurrikán. Azt mondják, ezt most nem úszták meg, de szerencséjükre azért mégis. Polgár Árpád arról beszél, hogy gyakorlatilag 20 éve vannak az USA-ban eddig viszont semmilyen természeti csapás nem okozott gondot nekik. Mostanáig.

A házaspár a videóban elmeséli, hogy a Helene hurrikán óriási pusztítást végzett a környékükön, illetve váratlanul, brutálisan csapott le az otthonukra. Polgárék a videó elején arról beszélnek, korábbi tapasztalataik szerint úgy gondolták, nem lesz szükség evakuálásra. Abból indultak ki ugyanis, hogy a helyi hatóságok is gyakran adnak ki figyelmeztetéseket, amelyek sokszor túlzónak bizonyulnak. Éppen ezért most sem hagyták el a területet.

Megemlítik persze, hogy számukra is ajánlott lett volna elhagyniuk a házat, azonban mégsem követték a tanácsot. Úgy gondolták, hogy otthonuk biztonságos helyen van, ám ez a Helene ellenében nem bizonyult igaznak. Korábban ugyanis nem találkoztak ilyen horderejű jelenséggel, nevezetesen hogy a Hurrikán következtében gyors és komoly áradások is lehetnek. Márpedig most ez történt.

A helyzetet ráadásul súlyosbította, hogy a házaspár a történtek idején nem tartózkodott otthon. Dani fiuk, a család Zeusz nevű kutyájával viszont igen. A víz eközben olyan intenzitással tört rá a házra, hogy a fiúnak gyakorlatilag a bútorokon kellett menedéket keresnie, miközben körülötte folyamatosan emelkedett a vízszint. Bár az ijedtség nagy volt, és a ház jelentős károkat szenvedett, személyi sérülés nem történt.

Az eset ugyanakkor arra jó volt, hogy a Polgár házaspár saját bevallása szerint a helyére tegye magában, mennyire veszélyes és erős is az anyatermészet. A videó végén például arról beszélnek, az események tanulságaként rájöttek, mennyire fontos komolyan venni a természeti katasztrófákkal kapcsolatos figyelmeztetéseket. Ezeket korábban rendre alábecsülték, a jövőben viszont sokkal átgondoltabb döntéseket fognak hozni. A tapasztalat ráadásul arra is rávilágította őket, mennyire törékeny az emberi élet, és hogy az ilyen helyzetekre nagyon is fel kell készülni.

(Címlapkép: Polgar net YouTube csatorna)