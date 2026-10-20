Veszélyes gyerekjátékokat hívnak vissza: fulladást okozhatnak, ne használd, ha ilyet vettél

Súlyos fulladásveszély miatt visszahívtak egy Temun árult bébi játszószőnyeget és labdamedencét, amely Magyarországon is elérhető lehetett. A fogyasztóvédelmi hatóság arra figyelmeztet, hogy a termék egyik alkatrésze könnyen leszakadhat, így a kisgyermekek lenyelhetik azt, ami akár fulladáshoz is vezethet.

Súlyos fulladásveszély miatt bébi játszószőnyeget és labdamedencét hívtak vissza az európai piacról az uniós termékbiztonsági riasztási rendszerben, a Safety Gate-en közzétett tájékoztatás alapján. A bejelentő tagállam szerint Magyarország is érintett lehet, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetést adott ki a termékkel kapcsolatban.

A visszahívás egy baby play mat & ball pit elnevezésű bébi játszószőnyeget és labdamedencét érint. A termék típusszáma BB060, gyártási tétele pedig 202407012002. A játékot online piactéren, a Temun értékesítették, gyártója pedig a kínai Shantu Cheigai (Yinggang Craft Factory).

A hatóság tájékoztatása szerint a játék mechanikai vizsgálata során kiderült, hogy a függő játékfigurákat tartó gyűrűhöz rögzítő textilszalag könnyen leszakadhat. A leváló alkatrész olyan kicsi méretű, hogy egy három év alatti gyermek akár a szájába is veheti és lenyelheti.

Ez a légutak elzáródásához vezethet, vagyis a termék súlyos fulladásveszélyt jelent a legkisebbek számára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az NKFH arra kéri a szülőket, hogy amennyiben rendelkeznek a leírásnak megfelelő játszószőnyeggel, azt haladéktalanul vegyék el gyermeküktől, és ne engedjék annak további használatát. A hatóság szerint ezzel előzhetők meg a súlyos balesetek.