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Egy játékszőnyegen játékokkal játszó csecsemő portréja. Felülnézet.
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Veszélyes gyerekjátékokat hívnak vissza: fulladást okozhatnak, ne használd, ha ilyet vettél

Pénzcentrum
2026. október 20. 10:29

Súlyos fulladásveszély miatt visszahívtak egy Temun árult bébi játszószőnyeget és labdamedencét, amely Magyarországon is elérhető lehetett. A fogyasztóvédelmi hatóság arra figyelmeztet, hogy a termék egyik alkatrésze könnyen leszakadhat, így a kisgyermekek lenyelhetik azt, ami akár fulladáshoz is vezethet.

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Súlyos fulladásveszély miatt bébi játszószőnyeget és labdamedencét hívtak vissza az európai piacról az uniós termékbiztonsági riasztási rendszerben, a Safety Gate-en közzétett tájékoztatás alapján. A bejelentő tagállam szerint Magyarország is érintett lehet, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetést adott ki a termékkel kapcsolatban.

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A visszahívás egy baby play mat & ball pit elnevezésű bébi játszószőnyeget és labdamedencét érint. A termék típusszáma BB060, gyártási tétele pedig 202407012002. A játékot online piactéren, a Temun értékesítették, gyártója pedig a kínai Shantu Cheigai (Yinggang Craft Factory).

A hatóság tájékoztatása szerint a játék mechanikai vizsgálata során kiderült, hogy a függő játékfigurákat tartó gyűrűhöz rögzítő textilszalag könnyen leszakadhat. A leváló alkatrész olyan kicsi méretű, hogy egy három év alatti gyermek akár a szájába is veheti és lenyelheti.

Ez a légutak elzáródásához vezethet, vagyis a termék súlyos fulladásveszélyt jelent a legkisebbek számára.

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Az NKFH arra kéri a szülőket, hogy amennyiben rendelkeznek a leírásnak megfelelő játszószőnyeggel, azt haladéktalanul vegyék el gyermeküktől, és ne engedjék annak további használatát. A hatóság szerint ezzel előzhetők meg a súlyos balesetek.

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Címlapkép: Getty Images
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