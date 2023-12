Érik az újabb hókatasztrófa: itt az Útinform ijesztő előrejelzése

A szombat reggel 7 óráig leadott jelentések alapján az ország nyugati felének túlnyomó részén, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes részein ködös az idő, Győr-Moson-Sopron vármegyében esik, szemerkél az eső, hazánk többi részén borult-felhős az idő.

A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata országszerte vizes, nedves, vagy a preventív védekezés nyomán sónedves.

Somogy, Baranya, Tolna, Fejér és Bács-Kiskun vármegyék területein, valamint Salgótarján, Tatabánya és Pápa térségében csak közepesek a látási viszonyok, 100-300 m közötti a látótávolság. Pest, Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg valamint Tolna megye egyes részein ködfoltokat jeleztek. A Dunántúlon sokfelé, de Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar vármegyék térségében is párás az idő.

Általában szélcsend van, helyenként gyenge a légmozgás, Sátoraljaújhely és Makó térségében élénk (30-39 km/h) szél fúj.

A hőmérséklet -1 és 13 C fok között változik. A legalacsonyabb értékeket Győr-Moson-Sopron vármegyében mérték.

Balesetek torlódások, rendkívüli közlekedési események

A magyar-ukrán határszakaszon, a 4-es főúton a Záhony határállomás előtt, az erős tranzitforgalom miatt 20 km-t meghaladó a kilépő kamionsor. Emiatt a forgalmat kijelölt terelőútra irányítják.

A köd mellett újabb hó is érkezik

A Magyar Közút figyelmeztető előrejelzése szerint a szombat esti, éjszakai órákban az ország déli kétharmadában egyre több helyen képződik majd sűrű köd. A délkeleti országrészben hajnaltól, másutt a reggeli, délelőtti óráktól javulnak majd a látási viszonyok.

Az ország észanyugati részén eleinte eső, havas eső, ónos eső várható, amit később havazás válthat fel. A lehulló tapadó hó mennyisége a sík vidékeken is meghaladhatja az 5 centimétert, a magasabban fekvő területeken a tapadó hó mennyisége az 5-10 centimétert is meghaladhatja. A Dunántúli-középhegység térségében eleinte többfelé várható ónos eső, amit később itt is tapadó hó esés válthat fel, melynek mennyisége itt is meghaladhatja az 5 centimétert.