Óriási bejelentést tett az ELTE: változott a tanterv, ilyet eddig még nem oktattak Magyarországon

Az ELTE Gazdaságtudományi Kar új fejezetet nyit a hazai üzleti képzésekben azzal, hogy 2025 tavaszától az országban elsőként vezeti be a mesterséges intelligencia oktatását - közölte az egyetem.

Márciustól egy speciális tantárgy keretében indul el az a képzés, amely a generatív mesterséges intelligencia felelős és etikus használatára készíti fel a hallgatókat, és olyan készségekkel ruházza fel őket, amelyek komoly versenyelőnyt biztosítanak számukra a munkaerőpiacon.

Az ELTE GTK 2024 nyarán döntött arról, hogy mesterséges intelligencia témakörét integrálja saját oktatási programjába azért, hogy az alapismeretek mellett a hallgatók az MI-rendszerek gyakorlati alkalmazásban is jártasságot szerezzenek.

Az első lépés az oktatók felkészítése volt, akik ennek köszönhetően nemcsak a képzés során, de később a tantárgyak fejlesztésénél és kutatómunkájukban is eredményesen tudják használni az MI-t. Ehhez a GTK egy kézikönyvet is készített az MI etikus és hatékony alkalmazásának irányelveiről. Ezzel párhuzamosan elkészült az a tananyag is, amellyel az MI-technológiák alapjait és felhasználási módjait tanulhatják meg a hallgatók. Az MI bevezetéséhez jó alapot adott a GTK magas szintű informatikai felkészültsége, ideértve az elektronikus vizsgáztatási rendszert, a videórendszerrel kiegészített oktatástechnikai infrastruktúrát és a tananyagok digitális hozzáférhetőségét.

A középiskolások és egyetemisták már most aktívan, napi szinten használják az olyan generatív MI-alkalmazásokat, mint például a ChatGPT, a tudatos és szakszerű alkalmazás feltételei azonban egyelőre hiányoznak, a diákok eddig nem kapták meg az eszközök helyes használatához elengedhetetlen iránymutatást

– mondta el Margitay Tihamér egyetemi tanár, az ELTE GTK dékánja.

A professzor szerint a tantárgy bevezetése nem csak egyetemi tanulmányaik alatt segíti a hallgatókat, hanem a munkaerőpiacon is, hiszen sok munkáltató már most előnyként értékeli az MI-ismereteket, és ez a tendencia várhatóan csak erősödni fog a következő években.

Az ELTE GTK hallgatói a mesterséges intelligenciát szabályozott keretek között szinte bármely tanulmányi feladathoz, például beadandók, kutatási projektek vagy akár szakdolgozatok készítéséhez is használhatják. Az egyetem ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy bár az MI rendkívül sokat tud segíteni például szövegelemzésben, adatok feldolgozásában vagy ötletelésben, használatának megvannak a maga korlátai is, hiszen bizonyos esetekben pontatlan, elfogult vagy akár teljesen megtévesztő eredményeket is generálhat. A tantárgy ezért külön foglalkozik a hatékony promptolás módszertanával, illetve a kapott eredmények kritikus értelmezésével és elemzésével.