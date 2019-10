Itt az ősz szuperzöldsége: nem is hinnéd, milyen egészséges

Az ősszel együtt megérkezett a tökszezon is, sok újdonságot hozva a konyhába. A rengetegféle tököt meglátva azonban felmerül a kérdés: melyiket válasszuk? A tökök alakjukban, formájukban és méretükben is igencsak eltérnek egymástól, ráadásul nem csak kinézetük, áruk is igen változatos. A HelloVidék összegyűjtötte, amit a legnépszerűbb tökfélékről tudni kell!

Bár a tökfélék családjába rendkívül sok olyan zöldség és gyümölcs tartozik, melyet nem is gondolnánk annak - ilyen például az uborka, a sárga- és görögdinnye - cikkünk első sorban a népszerű tökfajtákat mutatja be. A tököket felhasználásuk szerint csoportosítjuk, így háromfelé választhatjuk őket: sütő- és főzőtökökre, valamint dísztökökre. Ez utóbbit főként Halloweenkor szokás vásárolni, hogy hódolva az angolszász ünnepnek, lámpást faraghassunk belőle.