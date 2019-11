Ennek a húsnak nem nő az ára: mutatjuk, mi kerüljön az asztalra karácsonykor

Tavalyi árakkal, de rengeteg újdonsággal készülnek a karácsonyi rohamra idén a magyar halászok. A hazai halfogyasztás pedig évről évre nő. Mivel a haltermés idén bőséges, ezért mindenféle fajtából várható kínálat a piacon, újdonságok is lesznek.

Jelentősen növelnék a közvetlen értékesítést is a tógazdaságok, mivel így könnyebben tarthatják az alacsonyabb fogyasztói árakat, de a termelők jövedelmezősége is megmarad - mondta Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője. Erdélyi István, a Magyar Pulykaszövetség elnöke pedig arról számolt be, hogy jó évet zár a hazai ágazat, és bíznak abban, hogy jövőre is megmarad a keresleti piac - írja az Infostart.

Kicsit mindig jobb a karácsonyi rendelés, mint az előző évi, köszönhetően annak is, hogy az emberek egyre inkább rájönnek, nemcsak a karácsony miatt, hanem az egészségük miatt is fontos a halfogyasztás - vélekedett Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője.

Újdonság a pecsenyeharcsa, a magyar szürkeharcsa megjelenése a piacon, amelyből két-három kilós korában, a szakember megfogalmazása szerint "szenzációs ételek készíthetők". Süllőből gyengébb, míg pisztrángból, tokhalakból és pontyból bőséges és folyamatos a választék. Lehet válogatni a 1,5-2 kilósoktól az egészen nagy, 3,5-4 kilós példányokig.

Ami a legfontosabb: nem fognak emelkedni az árak, emelte ki Lévai Ferenc, hozzátéve: ez azt jelenti, hogy a vásárlók 6-10 százalékkal olcsóbban kapják meg a halat, miután az inflációt és az egyéb áremelkedések nyűgeit a halászok viselik, köszönhetően a bőséges keresletnek és a halfogyasztás évközbeni fogyasztásának népszerűsítésére vonatkozó szándéknak.