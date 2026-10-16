Te is rendeltél ilyen terméket a Temuról? A hatóság szerint azonnal cselekedned kell

Súlyos sérülést okozhat egy, a Temun árult Ninja gyermekjelmez, ezért visszahívták a terméket az uniós piacról. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerint a ruhához tartozó, túl hosszú szalagok miatt a gyermekek megbotolhatnak, illetve a szalagok mozgó szerkezetekbe akadhatnak. A termék Magyarországon is elérhető volt. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy azonnal távolítsák el a veszélyes szalagokat, vagy ne használják tovább a jelmezt.

Súlyos sérülési és beakadási kockázat miatt visszahívták a Temun árult Ninja gyermekjelmezt – közölte pénteken az NKFH. A termékkel kapcsolatos riasztás az uniós Safety Gate rendszerben is megjelent, a bejelentő tagállam pedig jelezte, hogy a jelmez Magyarországon is elérhető.

A visszahívás oka, hogy a jelmezhez tartozó, az alkarra és a vádlihoz rögzíthető piros szalagok hossza jelentősen meghaladja a biztonsági szabványokban megengedett méretet. A túl hosszú, szabadon lógó szalagvégek miatt a gyermekek megbotolhatnak, a szalagok pedig mozgó szerkezetekbe, például játszótéri eszközökbe vagy mozgólépcsőkbe akadhatnak. Ez súlyos balesethez vezethet.

Az érintett termék neve Ninja Samourai Costume Set, modellszáma 57352290894, vonalkódja pedig 68394238702. A gyermekjelmezt kizárólag a Temun értékesítették. Az NKFH azt kéri, hogy aki megvásárolta, azonnal vegye el a terméket a gyermektől, és távolítsa el róla a veszélyes szalagokat, vagy ne használja tovább a jelmezt.

A Temu a regisztrált vásárlóit közvetlenül is értesíti a termék használatával járó kockázatokról.