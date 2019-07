Nem semmi: így előzi be a magyar turizmus Máltát, Ciprust

Egyre többet, egyre gyakrabban utaznak az Európai Unió polgárai is, és egy friss statisztikai adatsorból az is kiderült, melyek a legnépszerűbb úti célok. Magyarország is felkerült a listára, és nem is végzett rossz helyen: hazánkban több vendégéjszakát töltöttek el az európaiak, mint például Máltán vagy Cipruson.

Az elmúlt évtizedekben az utazás és a turizmus egyre nagyobb méreteket öltött és sajátított ki magának a gazdasági szektorból: a világ GDP-jének 10 százalékát teszi ki.Köszönhető ez annak, hogy manapság a világ egyik pontjáról a másikra utazni könnyebb, mint valaha - így az emberek is többször kelnek útra. A World Tourism Organization előrejelzése szerint a turisták érkezéseinek száma (azaz, megérkezés) 2030-ra eléri az 1,8 milliárdot. Európa még mindig a legnépszerűbb desztinációk között szerepel, de Ázsia évről évre egyre kedveltebb és növekvő érdeklődést mutatnak a térség irányába a turisták - olvasható a Picodi elemzésében.

De vajon hová utaznak az Európaiak?

2017-ben az európaiak összesen 1 millió 255 ezer alkalommal keltek útra a kontinensen belül (hivatalos vagy turisztikai céllal), és összesen 6 millió 374 ezer éjszakát töltöttek el otthonaikon kívül. Ezeknek 26,7 százaléka volt külföldön: 20,6 százaléka Unión belül, 6,1 százaléka Unión kívül - olvasható ki az Eurostat adataiból.

Ahogy a grafikonon is jól látszik, Spanyolország messze a legnépszerűbb úti cél az öreg kontinensen, majdnem kétszer annyi vendégéjszakát töltöttek itt az Európai Unió polgárai, mint a második helyen álló Olaszországban, vagy a szintén 11,7 százalékot birtokló Franciaországban. Meglepő módon mediterrán tengerparti szakasszal nem rendelkező Németország áll a negyedik helyen, és csak az ötödik legnépszerűbb desztináció lett Görögország 2017-ben. Magyarország a 18. helyen áll, olyan országokat előzünk meg, mint Cipris, Bulgária vagy éppen Málta.