Ilyen az összefogás a Balatonnál: a régió sorsa is múlhat ezen

Az ősz beköszöntével újabb programokkal készülnek a Balaton északi partján az egész évben nyitvatartó vendéglátóhelyek. Badacsonyban például idén is várják a gasztronómia iránt érdeklődőket a tavaly indult Gasztrohegy sorozattal. A múlt évben hatalmas életet hozott az álmos hétvégékbe a rendezvénysorozat, ugyanis szinte az összes szálláshely megtelt és csoportok látogatták végig a tematikus hétvégéken a vendéglátóhelyeket. A jó idő miatt sok esetben gyalog vágtak neki a vendégek a hegynek. A kezdeti sikerek hatalmas lendületet adtak a szervezőknek, így nem is csoda, hogy számtalan újítást hoztak az idei évben. Ebben az évben menetrendszerinti buszjárat szállítja majd a vendégeket, akik akár saját poharukkal járhatják végig a hegyet, Gasztrohegy-bérletet is válthatnak, de a vezetett túrák is folytatódnak - írja a HelloVidék.

Tavaly ősszel indították útjára a Gasztrohegy programsorozatot az egész évben nyitvatartó badacsonyi vendéglátósok. Összefogásukkal Magyarországon először valósult meg egy ilyen tudatosan felépített gasztroarculat. A szervezők kezdeti lelkesedése meghozta a nem várt sikert. Már a program kezdeténél hatalmas érdeklődés övezte a tematizált gasztrohétvégéket.

Mi a minőségibb arcát szeretnénk megmutatni Badacsonynak, ezzel együtt a Balatonnak is, de ez nyáron nem nagyon működne. Ősszel, télen és tavasszal mindenre több időnk jut: összegyűlni, beszélgetni, ételeket komponálni, jóízűeket sétálni és végig kóstolni az adott szezon kínálatának legjavát. A mennyiségi turizmust mi egy picit elengedtük, hogy a minőségre tudjunk fókuszálni. Azt szeretnénk, hogy mindenki sokkal jobban tudjon figyelni erre, a vendéglátók és a vendégek is

- mondta Kardos Gábor a Gasztrohegy egyik megálmodója, aki elmondta azt is, ahhoz, hogy ez a program olajozottan tudjon működni egy nagyfokú összefogásra van szükség. A Gasztrohegy programsorozathoz eddig tíz vendéglátó csatlakozott, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy bebizonyítsák, télen is meg lehet tölteni élettel a hegyet. A szervezők szerint azért is szükségesek ezek a fajta összefogások, "mert nem működnek jól a rendszerek." Azonban, ha megfogják egymás kezét és együtt gondolkodnak, akkor máris könnyedén megoldják problémáikat. Így jött létra az a hét tematizált hétvége is, ami a Gasztrohegy sorozatot adja. Még több érdekességet az idei eseményről a HelloVidék-en olvashatsz!