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Szórakozás

Gyász: meghalt a Magyar Televízió többszörösen díjazott főrendezője

Pénzcentrum
2026. október 20. 15:08

Nyolcvankét éves korában elhunyt Soós Árpád, a Magyar Televízió egykori főrendezője. A többszörösen díjazott alkotó négy évtizeden át dolgozott a közmédiában, munkássága során számos meghatározó dokumentum- és portréfilmet készített.

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Pályafutása közvetlenül az érettségi után indult a Magyar Televíziónál, amely az egyetlen munkahelye maradt egész életében. Kezdetben vágógyakornokként, majd filmvágóként és adásrendezőként dolgozott, miközben részt vett többek között a Delta című tudományos műsor készítésében is. A Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzését követően már rendezőként folytatta karrierjét.

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Az évtizedek során a Képzőművészeti, a Kulturális, majd a Művészeti Főszerkesztőség munkatársa volt, végül negyven évnyi televíziós munka után főrendezőként vonult nyugdíjba. Nevéhez olyan jelentős alkotások fűződnek, mint a Magyar kápolna a Vatikánban című dokumentumfilm, az Amerigo Tot portréfilm, vagy a Műteremben című képzőművészeti sorozat- írta meg a nlc.hu.

Szakmai tevékenységét számos hazai és nemzetközi elismeréssel jutalmazták. Tíz alkalommal vehette át az MTV elnöki nívódíját, 1998-ban pedig elnyerte a Kamera Hungária-díjat. Emellett alkotásait a Szolnoki Képzőművészeti Filmszemlén, a Magyar Játékfilmszemlén, valamint a párizsi Pompidou Központ dokumentumfilm-fesztiválján is díjazták.

Halálhírét fia jelentette be. Búcsúüzenetében kiemelte, hogy édesapja számára a televízió aranykora nem csupán hivatást, hanem egy életre szóló közösséget és barátságokat is jelentett. Soós Árpádot felesége, Márta, valamint két fia, Gábor és Gyula gyászolja.
Címlapkép: Getty Images
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