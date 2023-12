Megjelent a hivatalos rangsor: ezek jelenleg a legjobb magyar iskolák

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ahogyan minden évben a HVG idén is közzétette a középiskolákról szóló rangsorát, amelynek élére idén is 9 budapesti iskola került fel, miközben mindössze egy vidéki fért be a Top 10-be.

Megjelent az éves középiskolai rangsor, amit, mint mindig, idén is a HVG állított össze. Az élen tavaly az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium végzett, azonban az idén letaszította trónjáról a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Ezzel pedig a Radnóti idén a harmadik helyre csúszott, miután az V. Kerületi Eötvös József Gimnázium lett idén is a második. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A negyedik lett a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, ötödik az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium. Őket követi sorban a Deák Téri Evangélikus Gimnázium, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, az I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium, illetve a Városmajori Gimnázium. Az egyetlen vidéki intézmény, ami bekerült az első 10-be, a veszprémi Lovassy László Gimnázium, ami a 10. lett kereken. A rangsor összeállításakor figyelembe veszik az intézmény diákjainak kompetenciamérési eredményeit, a matematika, magyar, történelem és idegen nyelvi érettségin elért eredményeket, valamint a végzősök felvételi eredményeit egyaránt.

