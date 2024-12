Újabb MNB sikerrel zárul a 2024-es év: élmezőnyben a magyar jegybank

Az MNB bank- és biztosításfelügyeleti, illetve jegybanki tevékenysége alapján is az élmezőnyben zárt a WWF által a világ jegybankjainak, felügyeleteinek fenntarthatósági tevékenységét értékelő rangsorban. A világ legnagyobb zöld civil szervezete külön kiemelte a követendő jó gyakorlatok között az MNB Zöld pénzügyi jelentését, illetve, hogy a magyar jegybank elvárja, hogy a biztosítók emeljék be a klímakockázatokat saját kockázat- és szolvenciaértékeléseikbe.

A világ legnagyobb fenntarthatósági civil szervezete, a Természetvédelmi Világalap (WWF) évente készíti el a jegybankok, pénzügyi felügyeletek fenntarthatósági szempontú értékelését. A WWF e kezdeményezésével a környezeti, klímavédelmi és társadalmi szempontok pénzügyi szabályozásba, felügyeleti elvárásokba és monetáris politikába való integrálását kívánja felmérni.

A WWF 52 ország intézményét áttekintő 2024. évi értékelése szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a civil szervezet által vizsgált mindhárom kategóriában (bankfelügyelet, biztosításfelügyelet, jegybanki tevékenység) az élmezőnyben végzett. Ezen belül a biztosításfelügyelés terén – a szingapúri felügyeleti hatóság után, de valamennyi európai uniós tagállamot megelőzve – az MNB-t választották meg a világon a 2. legjobb, vagyis a környezeti és klímakockázatokra leghatékonyabb pénzügyi felügyelési és szabályozási válaszokat adó intézménynek. A WWF külön nevesítette, hogy a magyar felügyelet elvárása szerint az itthoni biztosítóknak szerepeltetniük kell a klímakockázatokat saját kockázat- és szolvenciaértékeléseikben (ORSA) is.

Az MNB a bankfelügyelet szempontjából is az élmezőnybe (globálisan a legjobb 7 ország közé) tartozik, s különösen jó eredményt ért el a klímakockázatok felügyelési keretrendszerbe történő integrálásában. Ebben a kategóriában az MNB – tavalyi eredményét meghaladva – egyike azoknak a felügyeleti intézményeknek, amelyek kiugró, legalább 75 százalékos eredményt értek el a WWF értékelési rendszerében. Mindezeken túl az MNB zöld jegybanki tevékenységét is magas pontszámmal honorálták, így a magyar jegybank itt is a legjobb 6 állam között szerepel. Az értékelési kategóriák mindegyikében egyébként – kevés kivétellel – az uniós tagállamok jegybankjai, felügyeletei végeztek az élen.

A WWF idei jelentésében több helyen is követendő példaként említi az MNB-t a jó gyakorlatok felsorolásakor, külön kiemelve egyebek közt a magyar felügyelet Zöld pénzügyi jelentését. A riport mögött álló elemzésben az MNB további erősségei között nevezték meg a felügyeleti elvárások világos és rendszeres kommunikációját, valamint a saját jelentési gyakorlatok átláthatóságát és magas minőségét. Emlékezetes, hogy a nemzetközi civil szervezet tavalyi riportjában hasonlóan pozitív hangon említette meg az MNB Zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programját, az MNB-OECD-EU biodiverzitási projektet, valamint a zöld jegybanki lépéseket is.