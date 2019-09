Ilyen akció tán nem is lesz több idén: mindenki rohanhat az Auchanba, Tescóba

Beköszöntött az ősz, ideje belevágni a kerti és a ház körüli munkákba! Ha szakit akarsz fogadni, az rengeteg pénzbe kerül, így tanácsosabb, ha magad végzed el a munka dandárját. Még többet spórolhatsz, ha megnézed, milyen szerszámok, és egyéb kellékek akciósak épp a boltokban: a Pénzcentrum most összeszedte a legjobb ajánlatokat.

Itt az ideje, hogy kimondjuk: országszerte, és visszafordíthatatlanul beköszöntött az ősz, már nem nagyon fog 25 fok fölé kúszni a hőmérséklet, illetve ismét megvetette a lábát Magyarországon a legkisebb cukrász,

a talajmenti fagyis.

Nincs mese, ideje rendezgetni a kertet, és a többi ház körüli munkát is most érdemes elvégezni, nem szabad addig halogatni, ameddig már a fagyosszentek nyaldossák a talpadat. Korábban kiderítettük, hogy egy rakat pénzbe kerül, ha mással akarod elvégeztetni a piszkos munkát - ráadásul a szakik most tele vannak munkával, nem biztos, hogy vállalnak új ügyfeleket belátható időn belül. Olcsóbb, gyorsabb és egyszerűbb tehát, ha az ember a saját kezébe veszi a dolgot: úgy pedig mégtöbbet spórolhatsz, ha megnézed, mi, hol akciós a boltokban. Hogy ne kelljen sokat keresgélni, a Pénzcentrum most összeszedte a legjobb akciós szerszámokat, kerti cuccokat az újságokból. Emellett azokra is gondoltunk, akiknek kályhájuk, kazánjuk van!

Befutott az akció-expressz!

Kevés gyűlöletesebb kerti munka van a kapálásnál: nem csoda, hogy a napszámosok is megkérik az árát. Hála a jó égnek, kétkezi munka helyett elég venned például egy elektromos kapálógépet, ami most az Auchanban csak 29 990 forintba kerül! Akciós még a GS lombszívó is: 9990 helyett csak 8990-be kerül. Mivel nem ember, hanem egy lombseprű, így csak 24 foga van, ellenben darabja csak 2290 az áruházbanm az STR30-as ragasztópisztoly 699 forintba kerül, 10 patron bele pedig 299-be. Ha pedig csomagolnál valamit tesa, akkor szerencséd van, mert a Tesa basic csomagolószalagból (leánykori nevén ragasztószalag) 40 méternyi most csak 199 forintba kerül.

AA, AAA? Mindegy, hiszen egy árban van! Most nyolc darab alpári, azaz izé... alkáli elem csak 349 forintba kerül. A férfi három legjobb barátja is le van akciózva: a szilikontömítőből (ú.n. "sziló") 280 ml most csak 399 forint, a WD40-ből pedig egy 100 milis flakon 799-be kerül. A gyorskötözőből egy csomag 299 forint. Emellett rengeteg kályha is érkezett az Auchanba, a brikettből 10 kiló pedig 899 forintért kapható - de ezen kívül van még rengeteg másfajta tüzelőanyag is.

Ha már agyon nyúztad a régi flexedet, pont neked találták ki a Tesco leárazását: most 10 990 helyett csak 8699 forintért adják a Black&Decker sarokcsiszolót! Van még dekopír fűrész is, az is ugyanennyibe kerül. Leárazták az ütvefúrót is, ami 11 190 forintért kapható, az akkus fúró-csavarozóért pedig 14 390-et kell fizetni. És a létrabarátoknak is csodás hírünk van: minden alumíniumból készült hágcsóra 25 százalék kedvezményt ad a Tesco! Sőt, a szerszámok és a munkavédelmi felszerelések árát 20 százalékkal vitték le. Amennyiben régi álmod volt egy inverteres hegesztőtrafó, ne habozz hát: vásárold meg most , hiszen az áruházban 34 990 helyett csak 27 990 forintot kérnek érte. Most az egyszer komolyan írhatod ki a Facebookra, hogy "bojler eladó": a Tescóban 29 990 forintért vehetsz egy új, 80 litereset. A 9,5 kilós pakk fabrikett 899, a füstcső pedig 4799 forintba kerül. A kályhák, kandallók mellett még hamuporszívó-szettet is árulnak, 9999 forintért.

Az Aldiban a virágok lesznek leárazva: a 17 centis cserepes őszirózsa 899 forint, egy tálcányi csarab pedig 1999 forintért vihető! Emellett rengeteg féle-fajta izzó is akciós: a közös bennük, hogy mindegyik energiatakarékos, így hamar visszahozzák az árukat! Ha pont kompresszorra lenne szükséged, vasárnap az Aldiban a helyed, hiszen 34 990 forintért tudsz venni egyet, tartozékokat pedig 3999-ért. Ugyanekkortól munkáskesztyű is lesz, 799-be kerül egy pár.

A Lidl szintén jóárasított növényekkel keresi a vásárlók kegyeit: a cserepes örökzöld mix (vö. tuja) 449 forintért kapható, a sokvirágú krizantém pedig 499-be kerül. Itt is van csarab, egy cserép 299 forint. Van Veronikacserje is: abból egy 15-20 centis példány 449 forintért kapható. Ezek mellett az autóápolási szerekből is dömping van: egy téli autóápoló szett például 1599 forintba kerül., a 200 milis univerzális szilikonspray 399, a 600 milis abroncstisztító hab pedig 699 forintért kapható. És akkor is érdemes betérni a Lidl-be, ha hiányzik az életedből egy akkus porszívó: most csak 27 999 forintba kerül egy ilyen készülék, tartozékokkal együtt.

A Spar is készült az őszi munkálatokra: különféle méretben kapható virágcserép (79 és 259 forint között) és hozzá alátét is (49 és 129 forint közti darabáron) például. Akadnak itt kiskerti szerszámok (ásó, kapa, gereblye) is, amelyeknek darabja 499 forintba kerül. A védőkesztyűért 399, a kerti papaucsért pedig 1399 forintot kérnek a Sparban.

A Praktiker pedig egy külön füzetet rakott össze a fűtési szezonra! Ebben a különféle kályhák és kandallók mellett egy csomó más, hasznos dolgot is találni: például 14 990 forintért lehet venni CO érzékelőt, ami életet is menthet. Vannak hősugárzó infrapanelek is, amelyekkel árammal, gazdaságosan lehet fűteni. És persze az elektromos kandallók sem maradhatnak ki a sorból. Több mint 30 féle hősugárzó és elektromos radiátor közül is válogathatnak a fagyos szentek, ahogyan rengeteg kályhás, kandallós kiegészítőt is igen jó áron kínálnak a Praktikerben, ahol külön oldalt szenteltek a tüzelőanyagoknak, és a begyújtóknak is!