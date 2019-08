Alig épül már Budapesten családi ház: vidéken sem sokkal jobb a helyzet

A legtöbb kerületben már megfizetethetetlen a családi ház építésére alkalmas telkek ára Budapesten, így nem csoda, hogy megindult a kiáramlás az agglomerációba. Mindeközben a vidéki nagyvárosokban is jelentősen drágult már egy év leforgása alatt is a telkek ára, ami még így is harmada-negyede a fővárosiaknak. Vidéken is óriási viszont a szórás: Sopronban tízszer annyiért lehet telekhez jutni, mint a Salgótarjánban.

Jelentősen drágulnak a magánerős, saját célú építkezésre alkalmas kisebb lakóövezeti és külterületi telkek úgy Budapesten, mint a legtöbb megyei jogú városban - írja a Magyar Nemzet. Eközben a beépítetlen helyek száma szűkül, a kínálatban pedig egyes nagyvárosokban egyre kisebb telkek jelennek meg. Az Ingatlan.com Magyar Nemzet részére készített összegzése szerint a megyei jogú városokban egy év alatt átlagosan mintegy tizedével drágultak a családi vagy ikerház építésére alkalmas helyek, miközben a kínálat tíz százalékkal csökkent 2018 augusztusához viszonyítva.

A többi nagyvárossal összevetve magasan kiemelkednek a fővárosi árak. Míg egy éve Budapesten mintegy 49 mil­lió forintot tett ki az 1500 négyzetméternél kisebb telkek átlagára, ma 55 millió forintért kínálják ezeket. Természetesen nagyon nagy a szórás, mert a külső pesti kerületekben még most is el lehet csípni kisebb telkeket 20-25 millió forint körüli áron.

Ezzel szemben a budai oldalon Budafokon sincs már értelmezhető kínálat 30-40 millió forintnál olcsóbban, a III. kerület külső részein pedig ennél jóval többet kérnek egy-egy jobb adottságú telekért. Nem beszélve a klasszikus budai zöldövezetet alkotó II., XII. és XI. kerületről, ahol az átlagos keresetűeknek gyakorlatilag megfizethetetlen, akár százmilliós nagyságrendben érhető el az építésre alkalmas helyek ára.

"A budapesti telkek drágulása miatt a fővárosból egyre többen költöznek ki azok közül, akik saját családi házban képzelik el a jövőjüket. Az otthonteremtést elősegítő és emelkedő mértékű állami támogatások sok fővárosit is arra ösztönöznek, hogy a lehető legnagyobb mértékben használják ki ezeket, amit Budapest határain kívül sokkal hatékonyabban tudnak megtenni" - mondta el Balogh László, a hirdetési oldal vezető gazdasági szakértője.

Az agglomeráció településein a fővárosi árszint töredékéért tudnak telket vásárolni

- elemezte az adatokat a szakértő, és hozzátette, hogy még a megyei jogú városnak számító Érden is a budapesti árak harmadáért lehet megfelelő építési telekhez hozzájutni. Sokatmondó ugyanakkor, hogy Érden zajlott le az egyik legnagyobb mértékű drágulás: míg a tavaly augusztusi kínálat szerint 12 és fél millió forint volt az ottani építési telkek átlagára, ma több mint 17 millió, vagyis egy év alatt csaknem 40 százalékos áremelkedés zajlott le a városban.

Balogh László arra is kitért, hogy a dráguló fővárosi telkek nemcsak a családokat ösztönzik arra, hogy kétszer is meggondolják ezeket a vásárlásokat, hanem a beruházóknak is feladják a leckét.

A munkaerőhiány okozta bérköltség-emelkedés, továbbá az építőanyagok drágulása mellett úgy kell tudniuk megépíteni az eladásra szánt lakásokat, hogy azok a vevők számára is megfizethetők legyenek. Azok a beruházók, akik ezt a kihívást nem tudják megugrani, vélhetőleg elhalasztják lakásépítési terveiket, ami a fővárosi lakásépítések élénkülését is gátolhatja

- magyarázta Balogh László. Ami a vidéki nagyvárosokat illeti, az adatok szerint a legfelkapottabb megyeszékhelyeken jellemzően szűkül a kínálat. Ráadásul ahogy emelkednek az ingatlanok négyzetméterárai, úgy a telkeket is egyre drágábban lehet megvásárolni. Balogh László szerint ez azonban nem általános jelenség.

Ebből a szempontból éles határ húzódik ama városok között, amelyekben a saját célra történő építkezésre alkalmas telkeket tízmillió forintnál többért, vagy ennél olcsóbban lehet megvásárolni. Nem meglepő, hogy Budapest mellett Győr, Debrecen, Kecskemét vagy Székesfehérvár ebbe a kategóriába esik, de most már Egerben, Szegeden és Szombathelyen is legalább tízmillió forintot kell fizetni ezekért a telkekért

- mutatott rá a szakértő, hozzátéve, hogy utóbbi városok ingatlanpiacára érdemes lesz a későbbiekben odafigyelni, mivel itt várható igazán jelentős változás és áremelkedés. A portál adatai szerint Budapest után Sopronban kell a legtöbbet fizetni az 1500 négyzetméternél kisebb telkekért, átlagosan húszmillió forintot, ezt követik az érdi árak. Szegeden 15, Egerben 13 és fél, Székesfehérvárott 12 millió forint egy-egy telek jellemző ára. Rendkívüli egyenlőtlenségekre mutat rá, hogy Salgótarjánban ma is átlagosan mindössze kétmillió forintért kínálják a kisebb építési telkeket, de Zalaegerszegen is alig több mint négymilliót kell értük fizetni.