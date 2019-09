Kiadták a riasztást: ebbe a 13 megyébe viharosan érkezik az ősz

Jobbára erősen felhős idő valószínű. Többfelé, legkisebb mennyiségben a Tiszántúlon várható eső, záporeső, helyenként zivatar. Az északi, északkeleti, az Alföldön pedig a délkeleti szél élénkül meg. Zivatarok környezetében szélerősödés előfordulhat. A csúcshőmérséklet többnyire 18 és 24, a Tiszántúlon 25 és 30 fok között lesz. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Az alábbi megyékre adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat:

Pest

Baranya

Bács-Kiskun

Csongrád

Fejér

Heves

Komárom-Esztergom

Nógrád

Somogy

Jász-Nagykun-Szolnok

Tolna

Veszprém

Zala

Szombaton az eső, zápor mellett a délnyugati és a középső megyékben lehetnek kedvezőbbek a feltételek zivatarok kialakulására - nagyobb számban a délutáni, esti órákban. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék (~10-20 mm), esetleg szélerősödés és kisebb méretű jég kísérheti.

Este, éjszaka a középső tájak mellett már keletebbre is előfordulhatnak zivatarok. Vasárnap napközben átmenetileg csökken a csapadékhajlam, és inkább csak néhol lehet zivatartevékenység - erre nagyobb esély a keleti országrészben van.

Vasárnap késő estétől a Dunántúlon - annak is kiemelten az északi, északnyugati felén - egyre több helyen alakulhatnak ki zivatarok, amelyek akár rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatarokat felhőszakadás (>20 mm), illetve helyenként viharos széllökés és jégeső is kísérheti.

Összességében három nap alatt (a hétvégén, illetve a hétfői napot is beleértve) nagy területen jelentős mennyiségű (20 mm-t meghaladó) csapadék hullhat.