Fehér lehet a karácsony? Ekkor érkezhet havazás Magyarországra

Már látható, hogy fehér lesz-e a karácsony. Egyik szemünk sír, a másik nevet.

Már látható a hosszabb távú előrejelzésekből, hogy milyen idő várható az év végi ünnepek környékén: az accuweather.com budapesti hosszú távú jelentéséből kiderül, hogy december 25-ére van egy kis sansz a havazásra, 3 és -2 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani aznap. Ám nem sokáig örülhetünk a fehér karácsonynak, 26-ára már esőt prognosztizálnak.

Újévkor is nagy eséllyel hullani fog: december 31-én és január elsején is egy hópehely ikon jelzi, hogy bizony hóesés várható. Egyébként idén máskor nemigen fog havazni Budapesten, de már a jövő héten is 10 fok alá csökken a legmagasabb hőmérséklet.

Újév után legközelebb január közepe tájékán várható havazás.