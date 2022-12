Aljas csalók vadásznak a magyarokra az interneten: sokan nem tudják, milyen könnyen rossz kézbe kerülhetnek adataik

Sokan becsülik alá az adathalászat veszélyét; az emberek 84 százaléka bízik a saját ítélőképességében, illetve a bankok által nyújtott védelemben - derül ki egy friss kutatás eredményeiből.

Az OTP által a kutatásról a Pénzcentrumnak küldött közleményben kiemelik: a megkérdezettek több mint fele jelezte, hogy nincs tisztában a megfelelő védekezési módszerekkel, oktatásra szorul.

Sonjic László, a bank informatikai és bankbiztonsági részlegének vezető tanácsadója a közlemény szerint elmondta, hogy a kutatásban részt vevők harmadának fontosabb a kényelem, mint a biztonsági óvintézkedések betartása. Ez a 30 éves kor alattiakra sokkal jellemzőbb, ebben a körben 44 százalék jelezte, hogy a kényelemből nem engedne, így azonban olyan veszélynek teszik ki magukat, mintha az autóban nem kötnék be a biztonsági övet, mert kényelmetlen - hívta fel a figyelmet.

A közleményben kifejtették: a bűnözők elleni védekezés egyik fontos lépése a vásárlási limit beállítása, értesítés igénylése minden számlát érintő pénzmozgásról és a számlakivonat ellenőrzése.

Telefonos megkereséseknél a banki ügyintéző kizárólag az ügyfél nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét kérdezi meg, a bankkártyaadatokat és internetbanki belépési azonosítókat csak a csalók firtatják - hívták fel a figyelmet.

Európában minden internetes vásárlást meg kell erősíteni, de a kontinensen kívül találkozni lehet megerősítést nem kérő weboldalakkal - figyelmeztettek.

A jelszavak rendszeres változtatása csökkenti a felhasználói fiókok feltörésének veszélyeit, nem szabad ugyanakkor azonos jelszavakat használni különböző fiókokhoz - javasolták.

A közlemény arra is kitér: a telefonos csalók gyakran arra játszanak, hogy ijedtében hozza meg az áldozat a gyors döntést. Gyanú esetén kerülni kell a kapkodást, meg kell szakítani a hívást és ellenőrizni kell az ismert telefonszámon a megkeresés valódiságát - írták.

A felmérést ezer fős mintán végezték a 18-69 éves internetezők körében; a minta korcsoport, nem, lakóhely, végzettség és régió alapján reprezentatív.